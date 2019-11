Cafonate da nababbi Il reality sui Kardashian ha un miliardo di fan

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) La vera rivoluzione televisiva in questo momento è su Sky. E si incarna in un docuche racconta il vero significato della parola entertainment. Nell'intrattenimento gli americani si confermano seri maestri, ma mai seriosi. Basta buttare un occhio a Le, fenomeno di culto negli Usa, che racconta le vicende della famiglia allargata-Jenner. Una vita da ricchi sfondati, tra popolarità e attacchi di panico, vacanze da, volti stirati dall'acido ialuronico, macchinoni e suite d'albergo da mille e una notte. Una vita ai limiti dell'immaginabile e dello sfrontato, uno schiaffo allo spettatore. Che però non cambia canale, anzi.In America si è giunti alla 17esima edizione e in Italia è appena partita la 14esima (dal lunedì al venerdì alle 18.45 su Sky Uno e in streaming su Now Tv). Per fare luce su questo successo planetario occorre capire chi ...