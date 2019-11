Venezia | alle 10 20 un' altra marea di livello record

Maltempo - allerta per le piogge al Sud. Nubifragio a Matera - acqua alta a Venezia. FOTO : Sono numerosi i danni provocati da piogge e vento forte soprattutto nelle regioni meridionali: una tromba d'aria ha colpito il Materano, alberi caduti nel Salento. Oggi è allerta rossa in Calabria, Basilicata e Sicilia (GLI AGGIORNAMENTI )

Maltempo - allerta rossa e scuole chiuse nel meridione. Tromba d’aria in provincia di Matera - acqua alta a Venezia : Tromba d’aria a Matera, acqua alta a Venezia, disagi a Roma: continua da qualche giorno il Maltempo su gran parte delle regioni italiane. La perturbazione proveniente dall’Africa colpisce soprattutto le regioni meridionali, portando piogge, venti forti e mareggiate. Molti comuni hanno deciso di tenere le scuole chiuse, tra questi Taranto, Lecce, Brindisi, Catanzaro, Reggio Calabria, Napoli e Venezia. È allerta rossa per Calabria, ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : freddo e bora in arrivo : Stato di Allerta giallo per Maltempo domani e dopodomani su tutto il Fvg. Lo ha diramato la Protezione Civile per le giornata di martedì 12 e mercoledì 13 novembre per vento forte, piogge intense, neve, mareggiate e acqua alta sulla costa per una depressione che giungerà sull’Italia in serata. Cosi’ in quota affluiranno correnti umide da Sud-Est, e sulle Alpi nella notte successiva arriverà aria più fredda. Verso sera vento di bora ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : criticità gialla per piogge intense : La Protezione civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta di color giallo, dalle 6 di domani mattina alle 6 di sabato, per criticità idrogeologica a causa delle piogge intense. Domani, si legge nell’avviso, sarà una giornata caratterizzata da piogge intense e temporali in pianura, mentre sui monti le precipitazioni saranno molto intense e a carattere temporalesco, specie sulle Prealpi, con quota neve mediamente sui 1800 ...

Maltempo - a Venezia in arrivo l’acqua alta : allerta da venerdì 8 Novembre : Il Centro Previsioni e Segnalazioni Maree della Protezione Civile – direzione Polizia locale del Comune di Venezia, segnala che a partire da venerdì 8 Novembre, le previsioni meteorologiche propongono una configurazione favorevole al fenomeno dell’acqua alta. Il Centro Meteo dell’Arpa Veneto indica che questa settimana sarà caratterizzata dall’ingresso a più riprese di masse d’aria da nord-ovest, di origine polare, ...

A Venezia riaperto dopo 69 anni il ponte galleggiante per il cimitero di San Michele. FOTO : La struttura è stata inaugurata l'1 novembre, in occasione della celebrazione dei defunti. L’ultima volta era stata allestita nel 1950. Rimarrà aperta per i soli residenti fino al 3 novembre, poi - fino al 10 - sarà percorribile anche dai turisti

