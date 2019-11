Scoperto un nuovo fattore dello sviluppo del tessuto muscolare

"Scoperto in Iran un nuovo maxi giacimento di petrolio" : L’Iran ha scoperto un nuovo giacimento petrolifero da circa 50 miliardi di barili nel sud del paese. Lo ha annunciato il presidente Hassan Rohani. Lo riportano i media Iraniani, rilanciati dall’Associated Press. II nuovi pozzi farebbero aumentare di un terzo le riserve di petrolio greggio dell’Iran che al momento afferma di disporre di circa 150 miliardi di barili. Il campo scoperto si trova nella provincia di Khuzestan, ...

HIV : in USA Scoperto dopo 19 anni un nuovo ceppo del virus : Per la prima volta dopo 19 anni è stato scoperto un nuovo ceppo del virus HIV. Di questa importante novità, frutto del lavoro di un team scientifico della casa farmaceutica Abbott, si è parlato in un articolo pubblicato sulle pagine della rivista scientifica Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes. Il nuovo ceppo del virus è stato battezzato con il nome HIV-1 gruppo M sottotipo L. Il risultato in questione è stato commentato dalla ...

Scoperto un nuovo meccanismo di regolazione della nascita delle sinapsi : Le sinapsi sono il punto di collegamento fra i neuroni nel cervello umano e rappresentano la componente fondamentale per la creazione delle memorie e per le funzioni cognitive complesse. La loro formazione è un processo estremamente articolato e che può essere intaccato da numerose patologie neurologiche, quali l’Alzheimer e la disabilità intellettiva. La comprensione dei meccanismi alla base della loro nascita rappresenta quindi uno degli ...

Camorra - Scoperto nuovo clan : 23 arresti a Napoli : Blitz antiCamorra a Napoli. La squadra mobile ha arrestato 23 persone accusate a vario titolo di associazione di stampo mafioso, estorsioni aggravate, ricettazione e usura. Le indagini hanno consentito di ricostruire, grazie a intercettazioni, telefoniche e ambientali e alle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, l'esistenza e l'operatività di un'organizzazione criminale, facente capo a Carmine Montescuro, soprannominato "o' ...

Giulia Cavaglià e Francesco Sole escono allo Scoperto : nuovo amore per la ex tronista : Hanno smentito più volte le notizie secondo cui tra Giulia Cavaglià e Francesco Sole fosse nata più di un’amicizia ma, alla fine, i due hanno deciso di uscire allo scoperto. Inizialmente molto amici, la ex tronista di Uomini e Donne e lo scrittore hanno iniziato a farsi vedere insieme in maniera sempre più frequente sui social. Tantissimi post raccontavano la loro quotidianità insieme e nei commenti di Francesco Sole si leggeva un interesse per ...

A Pompei è stato Scoperto un nuovo affresco : ritrae due gladiatori combattenti : Due gladiatori al termine del combattimento: l’uno vince l’altro soccombe. È la scena dell’ultimo affresco rinvenuto a Pompei nell’area di cantiere della Regio V, nell’ambito dei lavori di messa in sicurezza e rimodulazione dei fronti di scavo, previsti dal Grande Progetto Pompei. “Si tratta della scena di un combattimento tra un “Mirmillone” e un “Trace”, due tipologie di ...