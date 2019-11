Scoperto ossigeno nell’atmosfera di Marte

Nobel Medicina ad americani Kaelin - Semenza e al britannico Ratcliffe. Scoperto “sensore” cellule per variazioni ossigeno : Il premio Nobel per la Medicina è stato assegnato agli americani William Kaelin e Gregg Semenza e al britannico Peter Ratcliffe per le loro ricerche sull'adattamento delle cellule all'apporto variabile di ossigeno , per combattere il cancro e l'anemia. "L'importanza fondamentale dell' ossigeno è nota da secoli, ma il processo di adattamento delle cellule ai cambiamenti del livello di ossigeno è stato a lungo un mistero", ha affermato il Comitato ...

Nobel per la medicina 2019 : Kailin - Ratcliffe e Semenza. Hanno Scoperto come le cellule si adattano alla disponibilità di ossigeno : Willian Kailin, Peter Ratcliffe e Gress Semenza sono i vincitori del Nobel per la medicina 2019. I tre ricercatori Hanno vinto per la loro scoperta dei meccanismi molecolari con cui le cellule umane e animali percepiscono e rispondono ai livelli bassi o inadeguati di ossigeno. Questo meccanismo ha un’importanza cruciale per mantenere le cellule in buona salute e averlo scoperto ha aperto la strada alla comprensione di molte malattie, prime ...