Nuovi concerti di Renato Zero a Roma a gennaio 2020 | info e biglietti in prevendita

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Una giusta conclusione, per idi, con due date al Palazzo Dello Sport per chiudere il grandioso tour che ha dedicato all'ultimo album di inediti. Il Re dei Sorcini non ha quindi intenzione di appendere il microfono al chiodo e annuncia duenella sua città che terrà il 30 e il 31per la chiusura degli spettacoli che ha appena avviato proprio dal palasportno con sei date sold out. Isono indalle 16 del 14 novembre, su Vivaticket e in tutti i punti vendita abilitati. Saranno garantite le modalità di consegna classiche, con recapito tramite corriere espresso o con stampa da casa. In questo caso, è sufficiente stampare il proprio biglietto al termine della transazione. Come da legge entrata in vigore il 1° luglio scorso, iper partecipare aisaranno nominativi. In caso di cessione del ...

