Maltempo | caos e disagi per la neve sulle Dolomiti

Venezia - la marea a 183 centimetri. Maltempo - morto un anziano a Bari. Caos a Matera e Capri : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia e le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'acqua alta a Venezia ha superato i 180 centimetri (sul medio mare) e ha...

Maltempo - morto un anziano a Bari. Acqua alta a Venezia - caos a Capri e Matera : Il Maltempo sta sferzando tutta l'Italia, ma le città d'arte sono tra quelle che più contano i danni. L'Acqua alta a Venezia ha raggiunto i 148 centimetri (170 stimati nella...

Caos Maltempo nella Capitale : strade e sottovie sommerse dall’acqua e alberi crollati : Roma – strade allagate, alberi crollati e ingenti disagi. Sono tanti i problemi causati dalle forti piogge cadute su Roma e il suo litorale nelle ultime ore. Grossi problemi si sono registrati in particolare ad Ostia e Acilia, ma anche a Torvaianica e Pomezia. A Campo Ascolano, nei pressi dello svincolo per Via Arno, la strada è completamente sommersa dalle acque piovane. Ad Acilia, invece, un albero è caduto nelle vicinanze ...

Maltempo - alluvioni in Inghilterra : almeno una vittima - centinaia di evacuati e caos trasporti [GALLERY] : Si registra almeno una vittima e molte centinaia di persone evacuate dalle loro case a causa dell’ondata di Maltempo che ha colpito oggi l‘Inghilterra centro-settentrionale, con straripamenti di corsi d’acqua, alluvioni e interruzioni del traffico stradale e ferroviario. La vittima accertata è una donna residente nella contea del Derbyshire, nelle Midlands, travolta stamattina dalle acque del fiume Derwent, secondo ...

?Maltempo - in Liguria e Toscana è caos : donna ferita da una frana nel Tigullio. Nubifragio a Roma : Maltempo diffuso in tutta Italia. La regione più colpita è la Liguria spazzata dal vento e dalla pioggia, che hanno provocato esondazioni ed allagamenti. Una tromba d'aria nel...

Maltempo - allerta rossa in Sicilia : scuole chiuse in cinque province. Caos treni : allerta meteo rossa in Sicilia orientale, gialla in Sicilia occidentale: il Maltempo mette in ginocchio l'isola, con i sindaci di ben cinque province che hanno ordinato la chiusura delle...

Maltempo in Lombardia e Piemonte : fiumi in piena e strade crollate - viabilità nel caos : Dopo l’ondata di Maltempo che ha investito con violenza il Nord Italia, si continuano a registrare danni e disagi: questa mattina, a causa dell’innalzamento del fiume Brembo, una ventina di metri di strada sono crollati a Zogno (Bergamo). Al momento del crollo nel tratto transitavano vetture e persone per cui non si sono registrati feriti. In provincia di Alessandria si scava nel fango, in attesa delle nuove piogge previste tra ...

Maltempo - disastrosa alluvione al confine tra Piemonte - Liguria e Lombardia : centinaia di evacuati - caos treni [FOTO LIVE] : Violenti temporali auto-rigeneranti stanno colpendo da ore il basso Piemonte, le zone interne della Liguria e la Lombardia sud/occidentale: piogge torrenziali e insistenti stanno provocando gravi disagi in molte località, soprattutto in provincia di Alessandria dove la situazione è critica. Tra Piemonte, Liguria e Lombardia i parziali pluviometrici della giornata di Lunedì 21 Ottobre sono davvero esagerati: nelle ultime 24 ore sono caduti ...