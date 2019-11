L’Udinese conferma Gotti allenatore «Ma io voglio fare il vice»

Fonte : ilnapolista

(Di mercoledì 13 novembre 2019) Ha vinto una panchina, e non riesce a ridarla indietro. A Lucasta andando male, cioé bene: nel senso che l’Udinese da quando lui ha sostituito Tudor ha fatto 4 punti in due partite, e ora la società lo tiene lì inchiodato. Solo che lui vuolil secondo, le luci della ribalta lo accecano. Proprio non gli piacciono. Lo disse subito, appena battuto il Genoa 3-1: “Ho scelto diil, il preparatore tecnico, che è un lavoro diverso rispetto a quello di”. E invece no:e basta. “Non è la voglia che manca, anzi,il caposarebbe un piacere – dice al Corriere della Sera – ma non reputo che sia la direzione giusta. Non intendo andare via, spero solo di rimanere dentro lo stesso spogliatoio con il ruolo che mi compete e mi gratifica”. Ma il club crede nell’uomo ...

