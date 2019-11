LIVE Zverev-Tsitsipas 3-6 | Atp Finals 2019 in DIRETTA | il greco approfitta del calo del

Fonte : oasport

(Di mercoledì 13 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.52 Stefanosvince il primo parziale per 6 giochi a 3 grazie al break dell’ottavo gioco: ilviene premiato dopo aver giocato sempre in spinta, sfruttando il momento no di fine set del tedesco. FINE PRIMO SET 3-6 PRIMO SET PER IL! Lungo il diritto del tedesco, l’ennesimo. 40-15 DUE SET POINT! Diritto in rete di. 30-15passa! Ilaveva attaccato la rete ma ottimo rovescio del tedesco. 30-0 Nervoso: il tedesco non ingrana con il diritto e neil. 15-0 Buona prima del. 3-5 BREAK! Ildel momento no die serve per il set. 15-40 DOPPIA PALLA BREAK!va su di giri con il diritto! 15-15non chiude con la volée di diritto! 15-0 Buona prima del tedesco. 3-4 Equilibrio a Londra! 40-15 Bravissimo ...

