Il primo episodio di The Crown 3 in streaming gratis | per la prima volta Netflix apre ai

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 13 novembre 2019)sorprende il pubblico inglese rendendo disponibile ildi The3 in, visibile anche per i non abbonati al servizio: tutti, infatti, potranno assistere al debutto della terza stagione della serie sulla Corona e la sua longeva rappresentante, colcapitolo disponibile online in modo del tutto gratuito. La novità riguarda soltanto gli spettatori del Regno Unito e dell'Irlanda, ma è comunque un segnale di apertura che potrebbe fare scuola e anticipate altre iniziative simili in futuro, per altre produzioni e in altri Paesi.rende disponibile ildi The3 inper tutti, ma solo per un periodo limitato, a partire da domenica 17 novembre, lo stesso giorno del debutto della stagione su. Sarà predisposto un sito apposito a cui tutti potranno collegarsi per vedere l'. Lo scopo è ...

Fiorello : #VivaAsiago10, si parte! La puntata integrale qui: - Raiofficialnews : ??@Fiorello a sorpresa parte con #VivaAsiago10! La puntata integrale?? - OptiMagazine : Il primo episodio di #TheCrown 3 in streaming gratis, per la prima volta #Netflix apre ai non abbonati #TheCrown3… -