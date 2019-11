Ex Ilva | Patuanelli | “Arcelor Mittal non ha rispettato piano | diritto di recesso non

Ilva - una settimana e ancora nessuna soluzione. E la prima mediazione di Patuanelli è (quasi) un flop : Il governo calcia il barattolo più in là. Sull’Ilva non si vede una soluzione, il “cantiere Taranto”, la serie di misure collaterali da mettere in campo per far vedere che qualcosa si sta facendo, stenta a decollare e Giuseppe Conte decide di rinviare il Consiglio dei ministri di domani a lunedì. Le quarantott’ore ai limiti della perentorietà poste dal premier ad Arcelor Mittal per tornare al ...

**Ex Ilva : Patuanelli su ipotesi altri partner - 'valutiamo qualsiasi cosa'** : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – "Stiamo valutando qualsiasi cosa". Così il ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, risponde ai cronisti che gli chiedono se il governo sta valutando altri partner per salvare l'ex Ilva, oltre Arcelor Mittal, a margine del question time alla Camera.

Ex Ilva - Conte : valutiamo anche la nazionalizzazione. Patuanelli : ArcelorMittal non tornerà indietro : Il ministro: «Sul ritiro sono responsabili molti governi precedenti a Conte». Domani sciopero di tutti i lavoratori in Italia e assemblea a Genova

Ex Ilva - Patuanelli : Arcelor Mittal non mantiene gli impegni : Ex ilva:"L'impegno del Governo e' fare rispettare i patti ad Arcelor Mittal. L'azienda ha risposto in modo univoco: anche se si risolvono le questioni

Ex Ilva - sciopero di 24 ore dei sindacati. Per il Colle serve soluzione rapida. Patuanelli : “Nazionalizzare? Errore è stato privatizzare” : E’ in corso lo sciopero di 24 di Fim, Fiom e Uilm nello stabilimento siderurgico di Taranto e negli altri siti del Gruppo ArcelorMittal. A poche ore dalla scadenza delle 48 ore concesse dal governo alla multinazionale per proporre una soluzione alternativa ed evitare la partenza, i lavoratori sono i presidio per chiedere il ritiro “delle condizioni provocatorie” da parte dell’impresa. Ieri mattina, come ricostruito dal ...

Ex Ilva - Conte : «Sullo scudo il governo è compatto». Patuanelli : no a 5mila esuberi : Ex Ilva, Giuseppe Conte: «Sullo scudo il governo è compatto». «Lo scudo penale lo abbiamo messo sul tavolo» con ArcelorMittal «come primo...

Ex Ilva - l’appello del ministro Patuanelli : “Serve Paese unito per salvarla”. Ma la Lega rumoreggia e protesta : Da una parte il ministro Stefano Patuanelli che invoca “l’unità del Paese” per salvare l’ex Ilva e il futuro dei suoi operai, dopo che ArcelorMittal – ha sottolineato il ministro – “ha detto chiaramente che non è in grado di portare a termine il loro piano industriale” per il rilancio. Dall’altra la Lega che rumoreggia in Aula e protesta, tra striscioni e cori ‘Elezioni, ...

Ilva - Patuanelli : "ArcelorMittal ha ammesso di non riuscire a rispettare il piano industriale" : Il ministro dello Sviluppo Economico Stefano Patuanelli oggi è intervenuto alla Camera per una informativa urgente sulla situazione dell'ex Ilva dopo l'annuncio di ArcelorMittal di voler recedere il contratto. Il titolare del Mise ha ricostruito tutta la vicenda dal 2012 e ha ricordato che quando sono state valutate le aziende concorrenti nella gara per l'Iva il miglior piano industriale e ambientale era quello di Acciai ...

ExIlva - Patuanelli : “ArcelorMittal sapeva della scadenza dello scudo penale prima di fare l’offerta” : Arcelor Mittal era a conoscenza della scadenza del cosiddetto scudo penale a marzo 2019 al momento della presentazione della propria offerta durante la gara per l'appalto, pur "auspicando" in una nota "che si risolvesse la criticità" della mancata estensione dello scudo fino al termine dell'esecuzione del Piano Ambientale nel 2023: con queste parole il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, durante un'informativa urgente alla ...

Ex Ilva - Patuanelli : «Mittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». Conte al Quirinale. Sindacati : domani sciopero : Ex Ilva, il ministro dello Sviluppo economico Stefano Patuanelli riferisce in Aula alla Camera: «ArcelorMittal non pensi di disattendere l'accordo dopo 10 mesi». E i...

**Ex Ilva : Patuanelli - ‘in altri Paesi risposta a crisi è unitaria no accuse reciproche’** : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “In altri Paesi quando si affrontano crisi che mettono a serio repentaglio l’economia di un paese intero, di uno Stato intero, si risponde in modo unito e unitario non accusandosi vicendevolmente “. Così il ministro dello Sviluppo, Stefano Patuanelli, conclude l’informativa alla Camera sulla vertenza ArcelorMittal dopo la decisione della multinazionale di recedere dall’affitto ...

Ex Ilva - Patuanelli : “ArcelorMittal vinse la gara perché offrì più soldi. Il piano industriale dell’altra cordata venne giudicato migliore” : Il piano di Acciaitalia, la cordata che perse la gara per l’ex Ilva, “è stato giudicato migliore per piano industriale e piano ambientale”. Ma “la cordata guidata da ArcelorMittal ha vinto perché è stata ritenuta migliore la sua offerta” nella “parte relativa al prezzo”. Così il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha spiegato davanti alla Camera come si risolse la battaglia tra per ...