Trono Over uomini sotto accusa e donne stufe | Tina interviene | problemi intimi

UOMINI E DONNE/ Tina Cipollari - segnalazione su Armando : 'con te...' - Trono Over - : UOMINI e DONNE, Trono over 12 novembre. Tina Cipollari lancia la bomba su Armando Incarnato: 'l'amore l'hai già trovato'.

Uomini e Donne Trono Over : IDA e RICCARDO ancora in crisi - anticipazioni : Non accenna a placarsi la crisi tra i “ritrovati” RICCARDO Guarnieri e Ida Platano, protagonisti del trono over di Uomini e Donne. Nell’ultima registrazione del dating show di Maria De Filippi, avvenuta nel week end appena conclusosi, i due hanno infatti continuato a discutere, coinvolgendo tutti i presenti in studio. Uomini e Donne, news: Ida non si sente apprezzata da RICCARDO Secondo quanto riportato nelle anticipazioni ...

Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis - anticipazioni Trono Over Uomini e donne : La felicità per Gemma Galgani dura solo qualche attimo. Anche questa volta, puntuale come sempre, si affacciano le prime delusioni nella conoscenza con il cavaliere di turno, Juan Luis nello specifico. Dopo un inizio col botto e la grande emozione della dama che a stento si regge in piedi nel rivederlo in studio, la torinese – che rispondendo agli attacchi di Tina si spinge a dire: “Ho una storia che voglio difendere da te” ...

Ascolti tv ieri lunedì 11 novembre: trionfo Uomini e Donne Trono Over, chi ha vinto tra Montalbano e Barbara d'Urso È inarrestabile il Trono Over di Uomini e Donne. Il salotto di Maria De Filippi dedicato alle persone più mature continua ad appassionare il pubblico. Ogni puntata viene seguita da oltre tre milioni di telespettatori

Anticipazioni Trono Over U&D 12 novembre - Guarnieri alla Platano : 'O si va soli o insieme' : Il Trono Over di U&D torna puntualmente su Canale 5 oggi 12 novembre a partire dalle ore 14:45. Dopo avere concesso ampio spazio alle vicende di Gemma Galgani, sempre più coinvolta dal suo nuovo cavaliere Juan Luis Ciano, l'appuntamento odierno si dedica soprattutto a Ida Platano e Riccardo Guarnieri, che riprendono il loro confronto al centro dello studio. L'idillio è ancora lontano per la coppia che solo poche settimane fa ha deciso di ...

U&D Trono Over - 11 novembre : 'Crisi emozionale' per Gemma - Tina chiama il medico : È un siparietto tutto da ridere quello che è andato in scena oggi, 11 novembre, tra Tina Cipollari e Gemma Galgani: la settimana di Uomini e Donne, infatti, è cominciata con le belle novità che riguardano la vita sentimentale della dama del Trono Over. Quando ha rivisto in studio Juan Luis, la torinese sembra non aver capito più nulla: tra risate e tremore, la protagonista del dating-show è stata soccorsa da un dottore. Gemma già innamorata di ...

Trono Over - Ida e Riccardo : scatta la passione? Il retroscena : Ida e Riccardo hanno passato la notte insieme dopo la registrazione? L’indiscrezione L’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne è stata sicuramente pregna di polemiche e colpi di scena. E a far molto discutere è stata ancora una volta la coppia composta da Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Difatti i due, in trasmissione, hanno litigato nuovamente mostrando di avere diverse incompatibilità caratteriali. Ma non è finita ...

Anticipazioni Trono Over : Arriva Una Segnalazione su Juan Luis - Gemma in lacrime! : Le Anticipazioni sulla prossima puntata del Trono Over di Uomini e Donne, svelano che ci saranno delle brutte sorprese per Gemma a causa di Juan Luis. Il nuovo cavaliere da subito non ha convinto il pubblico sulla sua buona fede ed adesso su di lui Arrivano addirittura delle segnalazioni. Ecco nel dettaglio cosa vedremo prossimamente a Uomini e Donne Over. Le Anticipazioni sull’ultima registrazione del Trono Over di Uomini e Donne svelano ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni oggi 11 novembre : Simone 'incasinato' - Trono Over - : Uomini e Donne over, Anticipazioni oggi 11 novembre: ecco cosa succederà nel corso della nuova puntata su Canale 5.

Anticipazioni Uomini e Donne - Trono Over : Gemma lascia lo studio in lacrime : Sabato 9 novembre è stata registrata una nuova puntata del trono over di Maria De Filippi, la versione senior dello show pomeridiano "Uomini e Donne". Fra i vari argomenti che sono stati trattati nella nuova registrazione ritroviamo sempre Gemma Galgani e le sue frequentazioni, Ida Platano e la sua tormentata storia d'amore con Riccardo Guarneri e le varie disquisizioni in studio di tutti gli altri protagonisti dello show, fra cui Armando ...

Trono Over - Luisa e Salvio : lei svela un retroscena doloroso : Salvio Calabretta: Luisa Monti del Trono Over svela un retroscena sul suo passato Luisa Monti è stata una delle protagoniste del Trono Over di Uomini e Donne, ma ha da poco abbandonato il programma scegliendo di iniziare una relazione al fianco di Salvio Calabretta. La dama, durante un’intervista di coppia rilasciata al settimanale del programma, ha svelato un retroscena doloroso sul passato, che è riuscita a superare grazie ...

Uomini e Donne Anticipazioni, Gemma Galgani piange per Juan Luis: anche con lui nessun lieto fine? Sembrava procedere tutto per il meglio, invece le Anticipazioni del Trono Over di oggi vedono Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis. Il primo sfogo è arrivato a causa di Tina Cipollari, perché ha chiesto a Juan Luis di

Anticipazioni Trono Over - Ida e Riccardo : Armando insinua un dubbio : Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne Over sempre più in crisi: il dubbio di Armando E’ appena terminata una nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne. E anche nella puntata odierna ampio spazio è stato dedicato a Riccardo Guarnieri e Ida Platano. Cos’è successo? I due, come riportato dal blog IlVicolodelleNews.it, hanno discusso animatamente anche stavolta, dimostrando di avere delle enormi difficoltà a ...

Trono Over - Juan Luis Ciano svela : “Non ho avuto una vita semplice” : Juan Luis del Trono Over si confessa: “Esperienze di vita che mi hanno distrutto” Ieri durante la puntata del Trono Over il pubblico ha assistito l’ingresso in studio di Juan Luis Ciano, cavaliere che si è recato alla corte di Maria De Filippi solo ed esclusivamente per conoscere Gemma Galgani, la quale è rimasta talmente colpita da aver affermato di non aver dovuto elemosinare un bacio da lui. Che sia già scattato ...