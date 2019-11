Trattativa | il silenzio di Berlusconi è uno schiaffo in faccia a tutti

Trattativa - Di Maio sul silenzio di Berlusconi : “Italia non chiuderà mai i conti con il passato”. Morra : “Bisogna avere coraggio di parlare” : “Questo Paese non chiuderà mai i conti con il passato, se una persona che ha fatto per tre volte il presidente del Consiglio si avvale della facoltà di non rispondere in un processo per mafia. Sono veramente senza parole”. Il ministro degli Esteri e capo politico M5s Luigi Di Maio ha scelto di commentare su Facebook la decisione dell’ex Cavaliere di “avvalersi della facoltà di non rispondere” al processo ...

Trattativa - il presidente dell’Antimafia sul “silenzio” di Berlusconi : “Se ci si definisce uomini dello Stato - serve coraggio di parlare” : “Rimango colpito dal silenzio di Berlusconi in Aula”. Il presidente M5s della commissione parlamentare Antimafia Nicola Morra è intervenuto con una nota per commentare la decisione dell’ex Cavaliere di “avvalersi della facoltà di non rispondere” al processo d’appello sulla Trattativa Stato-mafia. “È un suo diritto e lo ha esercitato. Mi domando che senso abbia il silenzio di un ex premier in un Aula di ...

Trattativa Stato-Mafia - Berlusconi (testimone) sceglie il silenzio e non risponde ai giudici : “Su indicazione dei miei avvocati, mi avvalgono della facoltà di non rispondere. Grazie, grazie a tutti”. Silvio Berlusconi sceglie il silenzio. Chiamato a testimoniare al processo d’Appello sulla Trattativa tra pezzi dello Stato e Cosa nostra, l’ex premier si è avvalso della facoltà di non rispondere. Una possibilità che gli è garantita dal fatto di essere teste assistito: è indagato dalla procura di Firenze per le ...

Mafia : Processo Trattativa - il silenzio di Berlusconi davanti ai giudici/Adnkronos (4) : (Adnkronos) - I giudici, nelle motivazioni della sentenza di primo grado, avevano scritto che "con l'apertura alle esigenze dell'associazione mafiosa Cosa nostra, manifestata da Dell'Utri nella sua funzione di intermediario dell'imprenditore Silvio Berlusconi nel frattempo sceso in campo in vista de

Mafia : Processo Trattativa - il silenzio di Berlusconi davanti ai giudici/Adnkronos (3) : (Adnkronos) - A questo punto, sono le 11.19, è il turno di Berlusconi. Che entra in aula, accompagnato da una nutrita scorta. L'ex premier si siede e annuncia il suo silenzio. Non parlerà. Non risponderà alle tante domande della difesa di Marcello Dell'Utri, suo grande amico ai tempi della Fininvest