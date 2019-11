Papa Francesco | cento studiosi e chierici lo accusano di eresia E il motivo è semplice

Papa Francesco - accusa-choc nel documento dei cento : "Atto sacrilego - grave peccato" - crolla il Vaticano? : "Atti sacrileghi e superstiziosi di Papa Francesco". Con questa pesantissima accusa cento studiosi attaccano Bergoglio: "Noi sottoscritti chierici, studiosi e intellettuali cattolici, protestiamo e condanniamo gli atti sacrileghi e superstiziosi commessi da Papa Francesco, il Successore di Pietro, d

Il documento di protesta dei 100 studiosi contro Papa Francesco : “Da lui atti sacrileghi” : Per i firmatari, laici e religiosi (tra loro anche la principessa tedesca Glorias Thurn und Taxis, grande sostenitrice di Papa Benedetto XVI e John Henry Westen fondatore del sito oltranzista LifeSiteNews), Bergoglio avrebbe compiuto "atti superstiziosi durante il sinodo sull'Amazzonia"Continua a leggere

Quelle scalate al potere nella Chiesa di Papa Francesco : Giuseppe Aloisi Da una parte gli scandali che si sono abbattuti sul C9, dall'altra il gran lavoro del cardinale Parolin: ecco chi può scalare la Chiesa del Papa Da una parte la spinta riformista di Papa Bergoglio, dall'altra le logiche precostituite di chi non vuole mollare la presa: da quando l'ex arcivescovo di Buenos Aires è stato eletto sul soglio di Pietro, molti analisti presentano questa narrativa, rimarcando l'esistenza di un ...

Papa Francesco : servono coraggiose politiche occupazionali : Papa Francesco: servono politiche occupazionale. Oggi in Italia si celebra la Giornata Nazionale del Ringraziamento

Papa Francesco - l'irritazione di Jospeh Ratzinger per i colloqui con Scalfari : la bomba di Luigi Bisignani : I colloqui di Papa Francesco con Eugenio Scalfari avrebbero stufato, e parecchio, il Papa emerito, Joseph Ratzinger. La bomba viene sganciata da Luigi Bisignani, sempre informatissimo su Vaticano e dintorni, in un suo intervento su Il Tempo di domenica 10 novembre. "È Scalfari che vorrebbe essere Be

"Papa Francesco" e i preti sposati : a Striscia le parole "inedite" - : Redazione Il Sinodo sull’Amazzonia si è chiuso con un documento in cui i vescovi chiedono al Papa di aprire ai preti sposati. Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) va in onda un divertente filmato esclusivo in cui un (falso) "Papa Francesco", dalla sua finestra su piazza San Pietro, farà sapere cosa ne pensa... ?

Papa Francesco ribadisce ancora : "Costruire ponti" : Francesco Boezi Il Papa, nell'udienza generale di oggi, ha ribadito un precetto caro alla sua pastorale. Per il pontefice non si può non costruire ponti Papa Francesco continua a predicare sulla bontà di un mondo aperto. Nel corso dell'udienza di oggi, Jorge Mario Bergoglio ha pronunciato ancora un'espressione che gli è cara: "Costruire ponti", ha detto. Il materiale per far sì che i collegamenti con chi professa o no una fede ...

Papa Francesco presto sostituito? Voci sul clamoroso ribaltone in Vaticano : c'è già il nome del successore : I malumori generati da Papa Francesco in Vaticano si fanno sempre più insistenti, soprattutto dopo il Sinodo sull'Amazzonia. In occasione del quale Bergoglio ha proposto l'abolizione dell'obbligo del celibato per i diaconi. E così Italia Oggi ipotizza che ci sia una fronda pronta a sostituire France

"Così ho gettato nel Tevere le statue indios di Papa Francesco" : Cristina Verdi La confessione del 26enne austriaco Alexander Tschugguel in un video pubblicato sul sito del blog tradizionalista Corrispondenza Romana: "Quelle statue violavano i dettami della nostra religione" Si chiama Alexander Tschugguel, ha 26 anni e l’aria del bravo ragazzo. È lui a confessarsi davanti ad una telecamera per rivendicare, quasi fosse un terrorista, di aver gettato nel Tevere le statuette indigene poste nella ...

Papa Francesco smentito da Ruini : "Doveroso dialogare con Salvini - ha notevoli prospettive. E sui migranti..." : Se Papa Francesco vuole spostare l'asse della Chiesa a sinistra, sbaglia di grosso. Il cardinale Camillo Ruini, in un'intervista al Corriere della Sera, rivede completamente il rapporto tra il Vaticano e la politica. "Non è questo il tempo per dar vita a un partito dei cattolici - spiega l'88enne st

Papa Francesco e i preti sposati - cardinal Ruini smantella Bergoglio e Sinodo : "Scelta sbagliata - un guaio" : Un prete divorziato "sarebbe un guaio". Il cardinale Camillo Ruini, in una esplosiva intervista al Corriere della Sera, mina sul nascere il progetto di Papa Francesco per far saltare l'obbligo del celibato, punto cruciale del Sinodo sull'Amazzonia, e dare ossigeno attraverso ai diaconi sposati a una

Papa Francesco - in Vaticano un terrore chiamato Pignatone : i nuovi dossier del super-magistrato : Giuseppe Pignatone, fino allo scorso maggio capo della procura di Roma, e ora nuovo presidente del Tribunale Vaticano scelto da Papa Francesco ha messo gli occhi sui conti del Bambino Gesù e all'acquisto di un immobile da parte della Segreteria di Stato. I conti dell' ospedale Vaticano sono sotto os

L'anatema di Papa Francesco su maghi e cartomanti : Francesca Bernasconi Bergoglio contro gli indovini, che sostengono di saper leggere il futuro: "Ancora oggi c'è chi paga per questo" Papa Francesco mette sotto accusa maghi e cartomanti. E lo fa durante l'udienza generale del mercoledì, quando i fedeli da tutto il mondo sono riuniti in Piazza San Pietro. "C'è gente che ancora oggi paga per rivolgersi agli indovini", ha esordito Bergoglio, condannando la pratica di ricorrere agli ...

Gli incontri segreti della sindaca Raggi con Papa Francesco : «Papa Francesco? È la mia guida spirituale». Virginia Raggi in pubblico, davanti ai taccuini, non ne parla mai. Ma quando si rilassa, magari lontana dal Campidoglio, racconta in...