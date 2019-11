Ondata di maltempo | un morto a Bari | colpito dal ramo di un albergo nel giardino di casa

Ondata di maltempo in Puglia : violente raffiche di vento e alberi crollati : L’Ondata di maltempo che ha colpito il sud Italia nelle scorse ore ha provocato danni e disagi in Puglia, in particolare nel Salento: violente raffiche di vento hanno abbattuto numerosi alberi in diversi Comuni, tra cui Lecce, Nardò, Melissano e Sogliano. I vigili del fuoco sono al lavoro per la messa in sicurezza. In tutta la provincia di Lecce si registrano mareggiate e forte vento. A seguito dell’avviso di allerta arancione emesso ...

Previsioni meteo : altra Ondata di maltempo nel week-end e calo delle temperature : Previsioni meteo - Si sta confermando un novembre piovoso e soprattutto più fresco, in linea con quel che dovrebbe essere l'autunno sull'Italia. Il caldo e siccitoso mese d'ottobre sembra un lontano...

Nuova Ondata di maltempo - nel weekend “rischio per le regioni del Nord” : “Ci aspettiamo un’altra ondata di maltempo. Nel weekend c’è il rischio di precipitazioni anche intense in Liguria e altre regioni del Nord. Mi auguro che il sistema regga come ha fatto nelle ultime occasioni“: lo ha dichiarato questa mattina a Roma il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli, a margine della Conferenza nazionale delle autorità della Protezione Civile. L'articolo Nuova ondata di maltempo, nel weekend ...

Allerta Meteo - Italia investita da un’altra Ondata di “maltempo tropicale” : piogge torrenziali e caldo record : L’Italia vive un’altra giornata di maltempo tropicale: siamo al 5 Novembre eppure le temperature sono tipiche di inizio Settembre, con picchi da record sulle Regioni Adriatiche dove il garbino ha fatto impennare le temperature a ridosso dei +30°C tra Marche, Abruzzo e Molise. Ma fa molto caldo ovunque, da Nord a Sud, con temperature di oltre 10°C superiori alla norma del periodo. Abbiamo, infatti, ben +28°C a Tortoreto, +27°C a ...

Nuova Ondata di maltempo sulla Penisola - in arrivo nevicate sulle Alpi : Roma - La prima settimana di novembre trascorrerà all'insegna di una vasta area depressionaria che dall'Atlantico si è spinta verso le latitudini centro-meridionali del Continente, pilotando una serie di perturbazioni che scorreranno sull'Italia determinando frequenti episodi di maltempo con venti anche sostenuti. E tale si manterrà la circolazione si scala europea fino alla fine della settimana, con poche ...

Prosegue Ondata maltempo sull'Italia : 05.25 Nel giorno della 53/ma ricorrenza della tragica alluvione di Firenze, Prosegue l'allerta maltempo sulla Penisola: sarà arancione in Liguria, Emilia-Romagna e Calabria; gialla invece in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Vampania, Basilicata, Puglia e Sicilia. Allerta oggi in particolare per le mareggiate.

Previsioni Meteo Aeronautica Militare : veloce Ondata di freddo e maltempo sul ponte di Ognissanti - il bollettino fino al 4 novembre : Il bollettino del servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare: le Previsioni Meteo per oggi, domani e prossimi giorni. Oggi al Nord molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse che nel corso della giornata si intensificheranno sulla Pianura Padana centro-orientale e veneta con associati temporali; a fine giornata i fenomeni insisteranno maggiormente sul Friuli Venezia-Giulia, mentre si attenueranno sul versante occidentale. ...

Liguria - in arrivo una nuova Ondata di maltempo da domani a mercoledì : Dopo il weekend soleggiato è previsto l'arrivo di piogge e un calo delle temperature che investirà anche la Liguria

Meteo : Ondata di maltempo in arrivo sulla penisola italiana - ponte 1 novembre al freddo : Gli esperti Meteorologi prevedono l’arrivo di una vera e propria sciabolata polare nei primi giorni di novembre. Intense precipitazioni interesseranno tutto il territorio italiano portando ad un brusco calo delle temperature. I portali dedicati alle previsioni Meteorologiche annunciano che parte della prossima settimana sarà ancor segnata da tempo stabile e da temperature quasi estive. Si potrà dunque ancora godere di giornate di sole intenso e ...

Sicilia - violenta Ondata di maltempo : scuole chiuse e treni fermi - un disperso a Licata : A segnalarla è stato la protezione civile in un nuovo avviso di avverse condizioni meteo. Previsti fenomeni di forte intensità. Un disperso a Licata: si tratta di un 80enne, finito nel fiume Salso nella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni.Continua a leggere

Sicilia - violenta Ondata di maltempo : un disperso a Licata - è caduto nel fiume Salso : Si tratta di un 80enne, finito nel fiume Salso nella serata di ieri, secondo il racconto di alcuni testimoni: scattate le ricerche dei sommozzatori dei Vigili del fuoco, coadiuvati dal Nucleo speleologico.Continua a leggere

Violenta Ondata di maltempo Sicilia : un disperso a Licata - uomo caduto nel fiume Salso : A causa del maltempo un uomo è disperso a Licata: sarebbe scivolato nella tarda serata di ieri nel fiume Salso, e da quel momento non si hanno più sue notizie. Le ricerche sono affidate ai sommozzatori dei Vigili del fuoco e al Nucleo speleologico. L'articolo Violenta ondata di maltempo Sicilia: un disperso a Licata, uomo caduto nel fiume Salso sembra essere il primo su Meteo Web.

Maltempo Liguria : salvato clochard sorpreso dall’Ondata di piena : salvato dalla morsa del Maltempo: è successo in Liguria. Un clochard francese, che dormiva in una roulotte situata nei pressi del greto del fiume Roya, a Ventimiglia, e che è stato parzialmente travolto dalla piena provocata dall’apertura della diga di Breil, sul versante francese della val Roya, è stato salvato dai vigili del fuoco. Stando a quanto ricostruito, sembra che l’uomo si fosse spostato sul greto del fiume per lavarsi, la ...

Ondata di maltempo - il bilancio è pesante : un morto - dispersi - frane e crolli : Due persone risultano disperse nell'Alessandrino. Lo riferiscono fonti dei soccorritori. Si tratta di due anziani. morto un...