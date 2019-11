Maserati - La rivoluzione elettrica parte dalla Zéda

Fonte : quattroruote

(Di martedì 12 novembre 2019) Si chiamaed è lesemplare che celebra in un solo colpo il pensionamento delleGranTurismo e GranCabrio, che avviene dopo 12 anni di carriera e una produzione che ha superato le 40.000 unità, e lentrata in scena dellannunciatadel Marchio. La storia ricominciaZ. La, termine che in dialetto modenese significa Z, è la portabandiera delle ultime 32 GranTurismo e GranCabrio che entrano in produzione questa settimana sulle linee della storica sede di via Ciro Menotti a Modena. Nei prossimi giorni lainizierà a fare il giro del mondo per annunciare una nuova era del Tridente, segnata anche dall'arrivo di una nuova generazione di GT. La GranTurismotrasmette questo passaggio con gli abbinamenti cromatici che percorrono la sua livrea. Si tratta di un susseguirsi di tonalità chendo dal grigio chiaro satinato dellaposteriore, che diventa ...

