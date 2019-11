“Il caos Ilva si può risolvere anche defiscalizzando le bonifiche” | ci dice Misiani

Imola - M5s nel caos dopo le dimissioni della sindaca : “Il Movimento è morto”. Dietro al passo indietro faide interne e alleanza col Pd : Telefoni muti. Bocche cucite. Imbarazzo e rabbia solo sui social oppure fuori dai taccuini dei giornalisti. Il popolo grillino si risveglia nel caos all’indomani della comunicazione del sindaco di Imola , Manuela Sangiorgi che ieri sera, in piazza Matteotti, aveva chiamato a raccolta i cittadini per illustrare i progetti dell’amministrazione. Invece ha annunciato le dimissioni , lasciando attoniti i presenti e la sua giunta, colta di ...

Zingaretti sui risultati in Umbria : “Il caos di polemiche sulla manovra non ha aiutato” : "Ovviamente rifletteremo molto su questo voto e le scelte da fare, voto certo non aiutato dal caos di polemiche che ha accompagnato la manovra economica del Governo. Sicuramente, anche se in una situazione difficile, è stato giusto metterci la faccia e combattere": con queste parole il segretario dem Nicola Zingaretti commenta la sconfitta in Umbria. Un clima di dubbi e perplessità condiviso anche da altri esponenti del Pd.Continua a leggere