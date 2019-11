Geralt di The Witcher nei panni di un pompiere | di un giocatore di football e di una rock

The Witcher - il trailer - le immagini e la data di uscita della serie con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia : Nuove immagini, numero di puntate e la data di uscita per The Witcher, la saga fantasy con Henry Cavill nei panni di Geralt di Rivia. The Witcher Henry Cavill La nuova serie targata Netflix, composta da 8 puntate e ispirata alle opere dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski, arriva in streaming il 20 dicembre del 2019. Alla regia troviamo Alik Sakharov che ha diretto 8 episodi di Game of Thrones. The Witcher, il trailer Durante il San Diego ...

Cyberpunk 2077 : una nuova splendida fan art ci mostra Geralt di The Witcher nel mondo di Night City : Da quando è stato presentato per la prima volta, Cyberpunk 2077 di CD Projekt Red ha catturato l'immaginazione dei fan grazie al suo mondo straordinario e alla sua tecnologia futuristica. Naturalmente, dato l'amore che i fan hanno per l'altra famosa serie dello studio, The Witcher, i giocatori ci hanno offerto alcune impressionanti creazioni che uniscono i due mondi, tra cui questa straordinaria fan art che reimmagina Geralt a Night ...

Cyberpunk 2077 incontra The Witcher in nuove splendide fan art dedicate a Geralt e Ciri : Cyberpunk 2077 è sicuramente tra i giochi più attesi del prossimo anno e, fino ad ora, è stato un'enorme fonte di ispirazione per alcuni progetti e creazioni realizzati dai fan. Ciò include due incredibili fan art, che combinano i mondi di Cyberpunk e The Witcher con alcuni volti familiari.Hybra_art ha condiviso su Instagram due nuove immagini che mostrano Geralt e Ciri di The Witcher nello stile di Cyberpunk 2077, con le illustrazioni che danno ...

The Witcher : il Geralt della serie Netflix in una nuova immagine : Anche se non sappiamo ancora la data di uscita della serie Netflix di The Witcher, possiamo ammirare più da vicino una nuova immagine di Geralt interpretato da Henry Cavill con la spada in mano.La nuova immagine della serie proviene dal sito Redanianintelligence e mostra Geralt con la sua armatura pronto a scagliare la sua spada contro un nemico sconosciuto.Tuttavia, probabilmente non è un mostro quello contro cui sta andando. Delle due spade ...