“È vero | mi sono rifatta” Giulia De Lellis confessa | ma si rivolge ai fan e lancia

Nadal furioso col giornalista italiano : “Davvero mi stai chiedendo questo? Basta - sono stronz***” : Il numero al mondo del ranking sconfitto all’esordio delle Atp Finals. Rafa Nadal perde contro Sasha Zverev per 6-2 6-4 e in conferenza stampa si presenta irritato. Il giornalista Ubaldo Scanagatta gli chiede se il matrimonio non abbia condizionato la sua capacità di concentrazione durante il match. E Nadal si arrabbia: “Sei serio o è uno scherzo? Ah, sei serio. Ma davvero mi stai chiedendo questa cosa? Basta con le ...

Caserta - prete arrestato per abusi sessuali su bambina di 11 anni confessa in carcere : “Sono colpevole - è tutto vero” : “Mi assumo tutte le responsabilità. Sono colpevole di tutte le accuse che mi vengono contestate. È tutto vero”. Ha confessato don Michele Mottola, il prete della parrocchia di Trentola Ducenta, in provincia di Caserta, arrestato la scorsa settimana per abusi sessuali nei confronti di una bambina di 11 che frequentava la parrocchia e che, stanca degli abusi, ha deciso di filmarlo. Il prete è stato interrogato oggi nel carcere di ...

Ginnastica - che fine ha fatto Aliya Mustafina? Tanti infortuni e la stagione saltata : “Mi sono ritirata? Non è vero” : Che fine ha fatto Aliya Mustafina? Tanti appassionati della Ginnastica artistica se lo stanno chiedendo, la Zarina ha praticamente saltato l’intera stagione: ha vinto la tappa della Coppa del Mondo all-around andata in scena a Stoccarda in primavera e poi non ha partecipato agli appuntamenti seguenti passando per Europei, European Games e Mondiali. La due volte Campionessa Olimpica alle parallele asimmetriche (Londra 2012 e Rio 2016) è da ...

Monsignor Mogavero - per il prelato "il Vangelo" è comunista e i leghisti non sono cattolici : Il comunismo? È una fotocopia del Vangelo. Da cosa lo si capisce? sono entrambi, Vangelo e «ideologia comunista per la scelta assoluta per i poveri». A scandire solennemente questa identità è un vescovo italiano. Dev' essere un pezzo molto grosso nella Chiesa, Monsignor Domenico Mogavero, se il Corr

Calcio - Mario Balotelli : “Non ho accusato verona - ma quei co…..Sono italiano - dovrei tornare in Nazionale” : “Non è bello quello che mi è successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona, né la curva, ma i pochi scemi che l’hanno fatto, e li ho sentiti e mi sono arrabbiato. Ho accusato quei co..ni che l’hanno fatto, e non erano due o tre perchè li ho sentiti dal campo. Dico la verità, i tifosi del Verona sono stati anche simpatici, perchè lo sfottò ci sta, anche se vuoi distrarre un giocatore, ma non con certi corti, quello no. Non sono ...

verona-Brescia - Balotelli torna a parlare : “ho accusato quei pochi scemi - non sono stati 2-3” : “Non e’ bello quello che e’ successo, ma io non ho assolutamente accusato il Verona o la curva del Verona”. sono le importanti dichiarazioni di Mario Balotelli che ha parlato così sull’episodio di razzismo avvenuto nel match di campionato tra Verona e Brescia. “Ho accusato pochi scemi, ho accusato quei coglioni che lo hanno fatto, di sicuro non erano 2 o 3 se li ho sentiti dal campo. sono pochi, ...

Razzismo - Il Giornale sul capo ultrà del verona : «le idee di Luca Castellini sono quelle di tanti» : Anche Il Giornale ovviamente dedica una pagina al Razzismo e alla vicenda Balotelli. Parte dalle indecenti parole del capo ultras del Verona. Il giorno dopo (ieri): derby delle dichiarazioni, tale Luca Castellini, «capotifoso dell’Hellas Verona» nonché «coordinatore per il nord Italia di Forza Nuova», rivendica la legittimità dei buuu. «Balotelli è italiano perché ha la cittadinanza italiana, ma non potrà mai essere del tutto italiano. Sotto la ...

Calcio : sindaco verona - 'la città non è razzista - ed i cori razzisti non ci sono stati' : Verona, 4 nov. (Adnkronos) - "Ma da cosa dovrei dissociarmi, visto che ieri allo stadio non c'è stato alcun coro razzista: allo stadio c'ero e non ho sentito alcun insulto razzista. E come me le molte altre persone che a fine partita mi hanno scritto e contattato. La mia città non deve essere messa

Lapo Elkann e lo scandalo della trans Patrizia - ecco come sono andate davvero le cose. La verità (bomba) è svelata : Lapo Elkann a la trans Patrizia, Silvio Sircana e la prostituta trans, infine Piero Marrazzo e lo scandalo che fece concludere la sua carriera politica. sono tanti i personaggi del mondo dello spettacolo e della politica che sono stati messi ko da una foto di qualche paparazzo che li ha messi “in trappola”. A rivelare tutto, in un’intervista a Libero è il fotografo Max Scarfone che ha parlato degli scatti che hanno fatto scandalo negli ultimi ...

Se svastiche e insulti razzisti a verona sono solo folklore locale : È successo di nuovo. All’undicesimo minuto del secondo tempo, la partita di Serie A Verona-Brescia è stata sospesa per discriminazione razziale. L’italiano Mario Balotelli, agli ennesimi ululati e insulti xenofobi nei suoi confronti della tifoseria di casa, ha preso la palla e l’ha scagliata verso quel covo di neofascisti e razzisti che è la curva dell’Hellas Verona. È l’ennesimo caso di quest’anno nel massimo campionato italiano, era già ...

Setti : “I veronesi sono ironici ma non razzisti” : Maurizio Setti, presidente del Verona ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky per chiarire la posizione del club in merito al razzismo. Setti ci tiene a precisare che, a suo parere, i buu contro Balotelli non sono una forma di razzismo e che dal campo non si è sentito nulla: “Condivido quanto dichiarato dal nostro tecnico, in campo non abbiamo sentito nulla. I veronesi sono particolari, hanno un modo simpatico di prendere in ...

Balotelli - quei «buuu» di verona non sono goliardia. Juve - così non var : Indifendibile il presidente del Verona che difende gli ultrà autori di ululati razzisti contro l’attaccante del Brescia. Incomprensibile l’utilizzo discrezionale della tecnologia a bordo campo

Martin Scorsese : "I film di supereroi? Non sono vero cinema. Il mondo non si divide in buoni e cattivi" : Per Martin Scorsese, il film di supereroi tanto in voga non sono vero cinema e non fanno altro che allontanare i più giovani da quello che è davvero l’essere umano, non sempre un Super Uomo. In esclusiva per il Corriere della Sera, Martin Scorsese ha concesso un’intervista su un film che ricapitola molti temi della sua più che cinquantennale carriera. Un «film testamento» è stato detto, ...

Giovanni veronesi : "Nel mondo ci sono centoventi miei falsi autografi di David Bowie" : Nel mondo ci sono più di cento autografi di David Bowie realizzati in realtà da Giovanni Veronesi. Quella che pensate sia la firma della star londinese potrebbe essere invece un falso del regista toscano che diresse Bowie ventun anni fa ne Il mio West.Nessun rischio se la ‘reliquia’ non risale al 1998, ma se il trofeo venne conquistato proprio sul set di quel film, allora dovreste cominciare a preoccuparvi.prosegui la letturaGiovanni ...