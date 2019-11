Death Stranding | tutte le armi del gioco e come trovarle

Death Stranding è riuscito persino a far aumentare il prezzo delle azioni di Monster Energy : Dopo che Death Stranding è arrivato sugli scaffali di tutto il mondo, il prezzo delle azioni delle bevande energetiche Monster Energy hanno subito un rialzo. Ma qual è il nesso tra le due cose?Sam, il protagonista del gioco, tra una consegna e l'altra può darsi una carica di energia grazie proprio alle bevande Monster Energy. Un utente di Reddit, Dumitraand, ha postato la correlazione tra Death Stranding e queste bevande: l'8 novembre le azioni ...

Ludens è il nuovo singolo dei Bring Me The Horizon per il videogioco Death Stranding (video - testo e traduzione) : A meno di un anno dall'uscita di Amo arriva il nuovo singolo dei Bring Me The Horizon, registrato in esclusiva per la colonna sonora del videogioco Death Stranding. Per l'occasione la band di Oli Sykes è stata intervistata da NME e ha raccontato la natura del nuovo materiale della band che vede una nuova e ulteriore evoluzione nello stile. Siamo ben lontani dalle esplosioni scream-o di Shadow Moses e i brani contenuti in Amo erano già una ...

Death Stranding : Guida a tutte le armi del gioco – Come sbloccarle : Se state giocando a Death Stranding vi sarete sicuramente accorti che senza armi diventa difficile sopravvivere durante le lunghe consegne, in un mondo popolato da minacce di vario tipo. Per questo motivo vogliamo condividere con voi una Guida su Come ottenere tutte le armi del gioco. Come sbloccare tutte le armi in Death Stranding A seguire vi riportiamo la lista delle armi presenti in gioco, dove trovarle e Come ottenerle: Granate ...

I Connectors : l’iniziativa - ispirata al nuovo titolo per PS4 - Death Stranding - per riconnettere i paesi perduti d’Italia : Sony Interactive Entertainment Italia, per celebrare l’uscita di Death Stranding su PlayStation®4 (PS4™) e PlayStation®4 Pro (PS4™ Pro), annuncia una nuova iniziativa, “I Connectors” pensata appositamente per evidenziare lo straordinario patrimonio culturale d’Italia. Live fino all’8 dicembre, il progetto persegue l’obiettivo di riconnettere i paesi perduti d’Italia, ...

Comparare Death Stranding alla Brexit è "noioso" secondo Mads Mikkelsen : L'attore Mads Mikkelsen ha affermato in un'intervista a The Independent che confrontare i temi di Death Stranding con la Brexit è "noioso".In Death Stranding, il mondo è stato sconvolto da un evento apocalittico che ha mescolato i regni dei vivi e dei morti. Le città negli Stati Uniti sono disabitate e disconnesse. L'obiettivo del protagonista Sam Porter Bridges è quello di ricostruire una rete di connessioni in modo che la società possa ...

Death Stranding protagonista dell'ultimo video dei Bring Me The Horizon : Mentre le recensioni per Death Standing potrebbero essere abbastanza varie, quasi tutti sono d'accordo sul fatto che la musica del nuovo gioco di Hideo Kojima sia veramente ottima. Con i suoni soft di Low Roar, CHVRCHES e molti altri, ci sono alcune ottime melodie. Tra gli artisti sono presenti anche i Bring Me The Horizon, la band metalcore che ha presentato il video del brano "Ludens" poco tempo fa.Il video musicale di "Ludens" presenta scene ...

Death Stranding : i fan si domandano quanto il perfect score di Famitsu sia imparziale dopo la scoperta di un Easter Egg : Nelle scorse ore è venuto a galla un curioso Easter egg di Death Stranding. Nel gioco compare infatti Hirokazu Hamamura, ex caporedattore di Famitsu, popolare testata videoludica giapponese, e da qui è nato un caso controverso.I giocatori nipponici si sono infatti domandati quanto il perfect score assegnato da Famitsu a Death Stranding sia oggettivo, e non viziato dalla presenza dello storico caporedattore all'interno del gioco, in un Easter ...

Death Stranding : Norman Reedus si esprime sul cinema nei videiogiochi : In occasione di un'intervista con Tgcom 24, Norman Reedus si è espresso in merito ai videogiochi come medium "cinematografico".In particolare, l'attore americano ha raccontato la sua esperienza lavorativa con Death Stranding nei panni di Sam Porter Bridges:"Così come un buon film ti porta in diversi posti e ti trasmette diverse emozioni, dalla paura all'amore, così ritroviamo questi elementi nel videogioco, ma con una differenza fondamentale: ...

Alcuni giocatori di Death Stranding stanno ignorando la storia principale per aiutare altri giocatori : Death Stranding è un gioco unico, con un'enfasi talmente forte sulle caratteristiche social che il director Hideo Kojima pensa di aver creato un nuovo genere. Questo genere è definito dal suo Social Strand System, in cui le azioni intraprese dai giocatori in una partita possono avere un impatto sul mondo di un altro giocatore di Death Stranding. Questo sistema sembra essere stato ben accolto dai fan, con Alcuni che gli stanno dedicando molto ...

Death Stranding : Hideo Kojima riceve due Guinness World Record come game director più seguito su Twitter e Instagram : Hideo Kojima, director sia della serie Metal Gear Solid che del recente Death Stranding, ha ricevuto un paio di premi interessanti da The Japanese Guinness World Records. A Kojima sono stati assegnati due premi gemelli per avere il maggior numero di follower su Twitter (al momento della certificazione erano 2.813.385) e il maggior numero di follower su Instagram (888.539 follower al momento della certificazione).Più in basso è riportato il tweet ...

Death Stranding testato su PS4 - PS4 Pro e con la patch day one - analisi delle performance : La scorsa settimana, abbiamo pubblicato la nostra dettagliata recensione tecnica di Death Stranding, che si focalizzava sulla versione PlayStation 4 Pro del gioco. Si può dire che dal punto di vista dei traguardi tecnici, questo gioco è divenuto un nuovo benchmark per l'attuale generazione di console; ma alla fine del ciclo vitale della generazione, la PS4 base è stata spinta al limite da diversi sviluppatori, alcune volte oltre questi limiti. ...

Death Stranding ha ricevuto voti più bassi negli USA perché non è il solito shooter : Kojima Productions ha finalmente pubblicato il primo gioco da quando è diventato indipendente da Konami. Death Stranding è stato lanciato ufficialmente l'8 novembre su PlayStation 4, con una versione per PC prevista per la prossima estate.In un'intervista con Tgcom24 pubblicata il giorno del lancio, Hideo Kojima ha avuto la possibilità di discutere dell'accoglienza riservata al titolo da parte della critica. Mentre il punteggio medio era ...

L'accoglienza riservata a Death Stranding? Hideo Kojima si aspettava reazioni contrastanti : Parlando con PlayStation Access, Hideo Kojima ha detto che si aspettava reazioni contrastanti per Death Stranding perché "questo accade quando provi a fare qualcosa di nuovo".Il designer ha detto che spera che tra cinque o dieci anni più persone guarderanno favorevolmente al gioco."Anche con Metal Gear, mi sono sempre concentrato sul trovare qualcosa di nuovo da far giocare alle persone o mostrare loro un nuovo sistema di gioco".Leggi altro...

Death Stranding è il secondo miglior lancio del 2019 per PS4 in UK : Death Stranding ha debuttato al secondo posto nelle classifiche britanniche.Si tratta della seconda più grande esclusiva e la seconda più grande nuova IP lanciata quest'anno, dietro un'altra esclusiva PS4 - Days Gone, che è stata pubblicata ad aprile. Rispetto a questa, il nuovo titolo di Hideo Kojima ha venduto il 36% in meno di unità al momento del lancio.È il primo gioco di Kojima dall'uscita di Metal Gear Solid V: The Phantom Pain, che ...