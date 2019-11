Corteo 23 novembre | appello Non Una Di Meno

Fonte : romadailynews

(Di martedì 12 novembre 2019) Roma – ‘Contro la vostra violenza, la nostra rivolta’. Cosi’ il movimento transfemminista Non Una Dichiama alla mobilitazione per la manifestazione contro la violenza maschile sulle donne che si terra’ sabato 23a Roma, con partenza alle ore 14 da piazza della Repubblica. L’indomani, domenica 24, al Nuovo Cinema Palazzo dalle ore 10 si terra’ l’assemblea nazionale del movimento. Questo l’pubblicato dalle attiviste sul loro blog e condiviso sui social: ‘In tutto il mondo le donne sono in rivolta contro la violenza patriarcale, razzista, istituzionale, ambientale ed economica. In Sud America, in Medio Oriente, in Asia, in Africa, in Europa le donne e le persone lgbtqipa+ stanno affermando chiaramente che nessun processo di democratizzazione e liberazione e’ possibile senza trasformazione ...

