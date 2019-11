Cinisi | raid nella pizzeria della famiglia Impastato | ignoti appiccano fuoco nella cucina

Fonte : fanpage

(Di martedì 12 novembre 2019) Non è la prima volta che il locale di proprietà di Giovanni, fratello di Peppino, viene preso di mira. "Per fortuna un giovane ha visto le fiamme e ha dato l'allarme altrimenti poteva esplodere tutto" ha spiegato Giovanni, aggiungendo: "Non è la prima volta che subisco un attentato ma questo arriva in un momento terribile"

