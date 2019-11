Capaccio Paestum Bufale travolgono e uccidono un allevatore in località Spinazzo

Salerno - ritrovato un carro armato americano in fondo al mare di CapaccioPaestum : Quel carro armato delle forze alleate americane era in fondo al mare dal 1943, quando le truppe di soldati sbarcarono sul litorale salernitano per poi marciare verso Napoli. A distanza di 76 anni i palombari del gruppo operativo subacquei della Marina Militare hanno riportato in superficie il relitto, che giaceva nelle acque di Capaccio-Paestum, in provincia di Salerno. I palombari si sono immersi in profondità, a circa 25 metri, e hanno ...