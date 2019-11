Ugolini | “Il Napoli si trova davvero in un brutto e complicato momento”

Fonte : forzazzurri

(Di lunedì 11 novembre 2019) Durante la trasmissione Radio Goal, in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss, è intervenuto il giornalista di Sky, Massimo, che ha parlato delmomento del: “re una soluzione è difficile e anche, come il momento dal punto di vista ambientale che condiziona sicuramente le prestazioni dei calciatori. Ovviamente non è un alibi per la squadra che ha tutte le qualità per fare bene e con un allenatore importante ma far peggio di così èdifficile. La zona Champions fortunatamente, non è così lontana così come non bisogna trascurare quanto di buono si sta facendo in Europa ma solo con i risultati si può riprendere il cammino serenamente. Tra Liverpool e Genk gli azzurri devono assolutamentere i punti per approdare agli ottavi di Champions per potersi poi dedicare solo al campionato con più serenità, fino alla ripresa della ...

