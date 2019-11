Trattativa Stato-mafia | Silvio Berlusconi decide di non testimoniare in aula a Palermo

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 11 novembre 2019)si è avvalso della facoltà di non rispondere nell'udienza di questa mattina, 11 novembre, tenuta nell'bunker del carcere Ucciardone diriguardante la presunta. Il leader di Forza Italia erachiamato in causa proprio dai legali del suo amico di sempre, Marcello Dell'Utri, e doveva essere sentito come testimone assistito. Secondo quanto riportano i media nazionali, pare che questa mossa del Cavaliere, ovvero quella di non rispondere, sia stata in un certo senso attesa da tutti.non ha voluto neanche farsi fotografare o riprendere dalle telecamere presenti in. La mossa della difesa di Dell'Utri All'inizio dell'udienza i legali di Dell'Utri hanno chiesto di poter visionare un'intervista rilasciata daa Rai News. In quell'occasione lo stesso ex premier avrebbe riferito che il suo governo, quello in carica ...

ManlioDS : #Berlusconi in tribunale per la trattativa Stato-Mafia si avvale della facoltà di non rispondere. #Salvini lo vuole… - petergomezblog : Processo Trattativa Stato-mafia, Silvio Berlusconi in aula non vuole affrontare le domande di difesa e accusa: “Mi… - petergomezblog : Trattativa stato-mafia, è il giorno di Berlusconi testimone. Chiamato a salvare l’amico Dell’Utri. Ecco cosa può og… -