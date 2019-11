Siria | attentato nella città curda di Qamishlo | sei morti Il video delle tre esplosioni

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019) Ci sono almeno seia causa di unavvenutoa maggioranzadi, nel nord-est della. Secondo fonti locali, sono state fatte saltare in aria due auto e una bomba vicino al mercato della. Nel, la seconda e la terza, praticamente simultanee. A sud del centro abitato, l’Isis ha ucciso in un agguato il sacerdote della comunità cattolica armena Hovsep Petoyan e suo padre, il sacerdote Abraham Petoyan, che stavano viaggiando in auto verso Deir el-Zor. Daesh ha rivendicato l’su Twitter. L'articolodi: sei. Iltresimultanee proviene da Il Fatto Quotidiano.

