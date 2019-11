Quirinale | Mattarella riceve scolaresche di alcune scuole primarie

Quirinale : Mattarella riceve presidente lituano Nauseda : Roma, 8 nov. (Adnkronos) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il presidente della Repubblica di Lituania, Gitanas NausÄ?da. Era presente il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri e alla Cooperazione Internazionale, Ivan Scalfarotto. Si legge in una nota del Quirinale. L'articolo Quirinale: Mattarella riceve presidente lituano Nauseda sembra essere il primo su CalcioWeb.

Dal Quirinale avviso di sfratto ai grillini : Mattarella convoca Conte : Anche ai piani alti sono irritati per lo sfascio grillino. Il Presidente Sergio Mattarella, con il noto garbo istituzionale, aveva

Quirinale : Mattarella riceve Presidente Turkmenistan : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in visita ufficiale, il Presidente del Turkmenistan, Gurbanguly Berdimuhamedov, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente il sottosegretario agli Affari Esteri e alla Cooperazione internazionale, Manlio Di Stefano.

Quirinale - la risposta a sorpresa di Matteo Salvini : “Votare Draghi come successore di Mattarella? Perché no” : La Lega è pronta a votare Mario Draghi come futuro Presidente della Repubblica? “Why not”, Perché no. Matteo Salvini, nel salotto tv di Mario Giordano su rete4, ha aperto a sorpresa sulla possibilità che il successore di Sergio Mattarella sia l’ex presidente della Bce. “Nel caso”, ha aggiunto l’ex ministro dell’Interno, “in cui cada questo governo attaccato con lo scotch il presidente della ...

Quirinale - la legge per fregare il centrodestra nel dopo-Mattarella : tra i firmatari Maria Elena Boschi : Oggi, mercoledì 6 novembre, è stato depositato alla Camera dei deputati un disegno di legge a firma dei capigruppo della maggioranza: Delrio (Pd), Fornaro (Leu), Maria Elena Boschi (Italia Viva), Gebhard (gruppo autonomie), Macina e Silvestri (vice capigruppo Movimento 5 stelle). Il Ddl costituziona

Dario Franceschini - il suo nome per il dopo-Mattarella al Quirinale : la velina di Matteo Renzi : Tutto gira intorno a loro. Matteo Renzi, certo, ma anche Dario Franceschini. I retroscena si scatenano sulle parole che il leader di Italia Viva ha speso, dal palco della Leopolda, sulla "legislatura che deve arrivare all'elezione del presidente della Repubblica" nel 2022, e al vero obiettivo dell'a

Sergio Mattarella - indiscreto dal Quirinale : il presidente non è affatto sereno (per colpa di Matteo Renzi) : Sergio Mattarella non è affatto sereno. Dal Quirinale gira voce che il presidente della Repubblica sia molto preoccupato per la piega che sta prendendo il governo che ha cominciato a traballare sotto i colpi di Matteo Renzi. Il capo dello Stato pensava di aver dato vita a un esecutivo duraturo invec

Governo - nel pomeriggio incontro tra Conte e Mattarella al Quirinale. Fonti : “Programmato da tempo - non collegabile a scissione Renzi” : Dal Quirinale assicurano che non c’è nessun collegamento con l’uscita di Matteo Renzi dal Pd. E fanno anche sapere che il faccia a faccia era programamto da tempo. Fatto sta che nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte è salito al Quirinale per un colloquio con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le agenzie di stampa hanno battuto la notizia in tarda serata, senza fornire alcuna informazione sui ...

Quirinale : Mattarella riceve Presidente Malta : Roma, 17 set. (AdnKronos) – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il Presidente della Repubblica di Malta, George William Vella. Era presente all'incontro -riferisce un comunicato- il ministro degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, Luigi Di Maio.