Nuoto – Simona Quadarella lascia i Vigili del fuoco Fiamme Rosse

Nuoto : Simona Quadarella lascia i Vigili del fuoco : È arrivata l’ufficialità: Simona Quadarella, doppia medaglia d’oro agli ultimi Mondiali di Nuoto in quel di Gwangju, ha lasciato i Vigili del fuoco, non rinnovando il tesseramento per il Gruppo sportivo delle Fiamme Rosse. La scelta è stata condivisa da entrambe le parti, l’obiettivo della nuotatrice è infatti quello di gestire autonomamente gli impegni e le sponsorizzazioni. Le parole riportate dall’ANSA ...

Nuoto - Simona Quadarella sulla tragedia di Alessandria : “Un pensiero agli eroi morti oggi - un dolore insostenibile” : La tragedia di Quargnento, nell’alessandrino, dove l’esplosione di un cascinale provocata da una fuga di gas (forse di origine dolosa) ha causato la morte di tre pompieri, ha toccato il cuore di tutti, dal Premier Giuseppe Conte e al Corpo dei Vigili del Fuoco nella sua interezza, oltre ovviamente all’intera comunità. In questo senso, Simona Quadarella, facente parte del gruppo sportivo Fiamme Rosse (dei pompieri), ha voluto ...

Nuoto - Simona Quadarella presenta il suo libro : “voglio spiegare i veri valori della vita. Difetti? Sono impulsiva” : La nuotatrice italiana ha presentato il suo libro, raccontando se stessa e svelando anche qualche proprio difetto Campionessa in acqua e nella vita, valori importanti e testa sulle spalle, concentrata sui prossimi obiettivi da raggiungere. Simona Quadarella sa ciò che vuole, confermandolo nel corso della presentazione del suo libro “Il mio spazio blu“, edito da Rizzoli. AFP/LaPresse L’azzurra ha parlato di sè e dei motivi ...

Nuoto - Simona Quadarella : “La pressione mi stimola a dare il meglio. Europei 2022? Sarebbe un sogno” : Simona Quadarella è scesa dalla montagna e ha detto: “Se po’ fa”. La romana, allieva di Christian Minotti, ha iniziato con il botto la sua preparazione in piscina, in vista di una stagione che la vedrà come una delle punte della spedizione olimpica a Tokyo 2020. Tre volte campionessa d’Europa in vasca lunga l’anno scorso a Glasgow (400, 800 e 1500 stile libero), Simona ha ottenuto un oro e un argento nella rassegna ...

Campidoglio - Raggi premia Simona Quadarella per l’oro a Mondiali Nuoto 2019 : Roma – Simona Quadarella, oro negli 800 metri stile libero agli ultimi Mondiali di nuoto disputati in Corea del Sud, precisamente a Gwangju, è stata premiata questa mattina dalla sindaca Virginia Raggi. La Sindaca Virginia Raggi ha premiato questa mattina in Aula Giulio Cesare la nuotatrice romana Simona Quadarella, medaglia d’oro nei 1500 m stile libero ai Campionati Mondiali di nuoto che si sono svolti a luglio a Gwangju, in Corea del ...