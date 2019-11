Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 11 novembre 2019) Il, per citare la roboante espressione usata da Giuseppenella conferenza stampa a villa Pamphilj accanto a Angela Merkel, è. Dall’ultimatum di 48 ore lanciato a Mittal sul futuro dello stabilimento exsono passati quattro giorni. Non c’è un incontro fissato a palazzo Chigi con i vertici del colosso dell’acciaio, i 5 stelle continuano a dire no allo scudo penale, cioè la base minima per trattare, i renziani in Parlamento mettono in campo un’azione di disturbo e generano irritazione dentro alla maggioranza. Passano i giorni, inesorabili, e l’esecutivo non ha la forza di trovare al suo interno undi caduta tale da poter quantomeno riportare Mittal al tavolo. Per ora parte solo la battaglia legale. Quando è sera il premier non può fare altro che rilanciare quella che lui ...

HuffPostItalia : Ilva, il cantiere Taranto è fermo. Conte non riesce a mettere a punto una controproposta per Mittal - GiovanniToti : #Gronda bloccata, #Ilva in chiusura, #Fincantieri che aspetta finanziamento del cantiere di #Genova. Un disastro! V… - Luisella49 : RT @HuffPostItalia: Ilva, il cantiere Taranto è fermo. Conte non riesce a mettere a punto una controproposta per Mittal -