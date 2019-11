Il Napoli Calcio abbandoni il modello Robinson Crusoe

Calciomercato Napoli - Insigne si prepara a lasciare : i dettagli : Calciomercato Napoli, Insigne si prepara a lasciare: i dettagli Insigne si prepara a lasciare il Napoli. Il capitano abbandona la nave, ormai il rapporto con i tifosi è andato in malora, e probabilmente anche quello con la società. La Gazzetta Dello Sport fa il punto sulla questione. “Di certo, la posizione di Lorenzo Insigne non è più blindata. Soprattutto quella del capitano. Si è capito che tra lui e l’ambiente napoletano non ...

Calciomercato Napoli – De Laurentiis manda via tutti! Mertens e Callejon a gennaio : in estate Insigne e Koulibaly : De Laurentiis pronto a rivoluzionare il Napoli: Mertens e Callejon sul piede di partenza a gennaio, in estate rischiano Insigne e Koulibaly. Allan vuole cambiare aria, sul mercato anche Hysaj e Ghoulam Su un set di Los Angeles si deciderà il futuro del Napoli, ma non è un film. La situazione è piuttosto delicata: De Laurentiis se potesse farebbe una rivoluzione fin da subito. Il patron azzurro, attualmente negli USA per impegni ...

Napoli-Genoa 0-0 - Serie A calcio 2019-2020 : partenopei bloccati in casa dai liguri e fischiati dal proprio pubblico : Il momento drammatico in casa Napoli continua e, dopo una settimana ricca di polemiche tra società, allenatore e giocatori, arriva un brutto pareggio a reti bianche in casa con il Genoa nell’anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020. I partenopei si spengono dopo un buon primo tempo e si arenano contro una squadra organizzata e ben allenata da Thiago Motta che si conferma a proprio agio sul campo delle grandi dopo aver ...

Napoli-Genoa 0-0 - le pagelle di CalcioWeb : Lozano mai in partita [FOTO] : Napoli-Genoa, le pagelle di CalcioWeb – Si è concluso l’anticipo serale valido per la 12^ giornata del campionato di Serie A, sono scese in campo Napoli e Genoa in una partita che ha dato indicazioni per il proseguo della stagione. La squadra di Carlo Ancelotti si conferma in grande difficoltà, il caos che si è scatenato in settimana ha sicuramente condizionato il rendimento della squadra, prestazione coraggiosa per la squadra ...

Calciomercato - Juventus e Milan prenotano tre colpacci dal Napoli : ritorno per Genoa e Atalanta - tentazioni di Torino e Samp : Si sta giocando la 12^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per gli obiettivi delle squadre, il massimo torneo italiano entra sempre più nel vivo. Nel frattempo le dirigenze si muovono sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le rose non solo per gennaio ma anche per la prossima stagione. Ecco tutte le notizie delle ultime ore. Juventus – La Juventus potrebbe approfittare della grande tensione in casa ...

Il Napoli si ricompatta : tutti in cerchio prima del calcio di inizio : tutti in cerchio, giocatori titolari e panchina. Una bella immagine quella che regala il Napoli prima del fischio di inizio. I giocatori si stringono tutti in cerchio. tutti uniti per trovare la carica giusta per portare a casa la partita. Per scacciare via le nubi dopo una settimana difficilissima, in cui ha tenuto banco l’ammutinamento e la frattura tra squadra, allenatore e società. Una cosa mai accaduta prima. Che testimonia la voglia ...

Calciomercato Juventus - possibile sfida al PSG per Allan del Napoli : Una settimana molto delicata per due delle società calcistiche più importanti in Italia: parliamo di Inter e Napoli, con la società di Suning che è stata in qualche modo 'turbata' dall'ennesima dichiarazione pesante di Conte riguardante il mercato. Per quanto riguarda il Napoli, la situazione fra società ed alcuni giocatori è peggiorata anche e soprattutto per la scelta di De Laurentiis di adottare un ritiro punitivo subito dopo la sconfitta ...

LIVE Napoli-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : i partenopei cercano di scacciare la crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Genoa partita della dodicesima giornata di Serie A 2019-20, il Napoli per scacciare lo spettro di una crisi mentre il Genoa per uscire dai bassifondi della classifica. La situazione a Napoli è esplosa, i giocatori hanno disertato il ritiro e il presidente minaccia vie legali per l’accaduto, ma anche il rapporto tra dirigenza e ...

Calciomercato Napoli - Haaland è il nome caldo : su di lui anche la Juventus : Calciomercato Napoli, Haaland è il nome caldo: su di lui anche la Juventus Haaland, giovane centravanti del Salisburgo e capocannoniere della Champions League con 7 gol, è entrato nel mirino di top club, tra cui anche Napoli e Juventus. Gli azzurri hanno già contattato l’agente (Raiola), ma non sono gli unici. Ecco ciò che dice in merito Alfredo Pedullà. “Stiamo parlando di un fantastico talento, per tutti gli addetti ai lavori molti ...

Calciomercato Napoli - le multe mandano via i calciatori : Mertens e Callejon salutano : Calciomercato Napoli, le multe mandano via i calciatori: Mertens e Callejon salutano Napoli, il caos continua. La situazione non sembra si sia placata, con De Laurentiis che vuole avanzare nella questione multe e i calciatori che non sembrano avere l’umore giusto per continuare. L’idea originaria, “fermarsi” a chiedere un risarcimento del 5% sul lordo mensile, è andata via via sparendo, lasciando posto a ciò che consente l’accordo ...

Caso Napoli – Nel calcio c’è anche il tifoso - che è il quarto protagonista ed è il capitale sociale : Caso Napoli – TIFOSI – DE LAURENTIIS: SE NE DISCUTE A RADIO PUNTO NUOVO Caso Napoli – A ‘Punto Nuovo Sport Show’, in onda su Radio Punto Nuovo, sonio intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende del Napoli. Questi i loro pareri riportati da forzazzurri.net: Giovanni Scotto, giornalista de “Il Roma”: “Tra Allan ed Edo De Laurentiis c’è stato uno screzio, ma ora la squadra deve ...

Calciomercato Napoli - da Fabian Ruiz a Koulibaly : pronte le cessioni : Calciomercato Napoli, da Fabian Ruiz a Koulibaly: pronte le cessioni Calciomercato Napoli, il Mattino fa il punto sulle possibili cessioni estive, ma forse anche invernali. L’uomo più desiderato è senza dubbio Fabian Ruiz (ambito dal Real Madrid). Subito dopo c’è Koulibaly, che piace molto al Manchester United, Manchester City e Barcellona. Ma ecco cosa dice il Mattino. “Due gli uomini di mercato più richiesti durante la ...

Calciomercato - rivoluzione al Napoli : l’Inter bussa in casa Udinese - Genoa e Spal : Si muovono le squadre sul fronte Calciomercato, i club attivi con l’intenzione di anticipare i tempi per le prossime sessioni di gennaio e giugno, attivissime le big che hanno intenzione di rendere il campionato italiano ancora più competitivo. Ecco tutte le trattative delle ultime ore. Napoli – Situazione delicatissima in casa Napoli, si sta materializzando la rottura tra alcuni calciatori e la dirigenza. Potrebbero fare la ...

De Giovanni : ”Al Napoli manca un uomo di calcio che abbia l’autorità di parlare per la società” : De Giovanni: se Ancelotti in conferenza stampa si schiera dalla parte dei giocatori, legittima nella squadra una reazione e la squadra reagisce in maniera ridicola Maurizio De Giovanni, scrittore, è intervenuto a Radio Marte, nel corso di Marte Sport Live, per parlare delle ultime vicende in casa Napoli. Queste le parole di De Giovanni sull’ammutinamento dei calciatori del Napoli e sulle reazioni che ha creato questo spiacevole ...