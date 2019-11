Galaxy S11 | display più grande e fotocamera da 108 MP rumor

Saranno 5 i Samsung Galaxy S11 : dettagli su tutti i modelli : Saranno tre i modelli del prossimo top di gamma Samsung Galaxy S11, o per meglio dire, volendo proprio essere precisi, cinque considerando anche le due versioni 5G previste. Ci ha pensato Evan Blass, meglio noto come @evleaks, a fornirci qualche altra indicazione a riguardo. I dispositivi differiranno innanzitutto per le diagonali degli schermi, da 6.2 o 6.4 pollici, 6.7 e 6.9 pollici rispettivamente. tutti e tre gli esemplari monteranno ...

Nuovi colori per i Samsung Galaxy S11 - S10 Lite e Note 10 Lite assieme a un display tutto nuovo : Un nuovo brevetto di Samsung parla del display SAMOLED dei Nuovi Galaxy S11 e Fold 2 con nuove colorazioni per i Galaxy S11e, S10 Lite e Note 10 Lite L'articolo Nuovi colori per i Samsung Galaxy S11, S10 Lite e Note 10 Lite assieme a un display tutto nuovo proviene da tuttoAndroid.

Tanti nuovi dettagli su Samsung Galaxy S11 - tra diagonale del display e data di presentazione : Il noto leaker Evan Blass ci delizia con nuovi dettagli sulla diagonale del display di Samsung Galaxy S11 e sulla probabile data di presentazione ufficiale. L'articolo Tanti nuovi dettagli su Samsung Galaxy S11, tra diagonale del display e data di presentazione proviene da TuttoAndroid.

Mai così la fotocamera del Samsung Galaxy S11 - sempre più da 108MP : Sapevamo già ci fosse la possibilità che il Samsung Galaxy S11 montasse una fotocamera da 108MP, la stessa risoluzione già adottata a bordo di alcuni dispositivi Xiaomi, quali il Mi MIX Alpha, il Mi CC9 Pro e l'ultimo Mi Note 10. L'azienda asiatica non vuole assolutamente essere da meno: effettuando un'analisi accurata del codice dell'app fotocamera del colosso di Seul, come riportato su XDA Developers, si intravede chiaramente il supporto alla ...

Nuovi indizi confermano la fotocamera di Samsung Galaxy S11 : si parla di oltre 100 MP : Analizzando il codice dell'app fotocamera di Samsung, è stato scoperto che il colosso coreano ha aggiunto il supporto alla risoluzione 108 megapixel L'articolo Nuovi indizi confermano la fotocamera di Samsung Galaxy S11: si parla di oltre 100 MP proviene da TuttoAndroid.

Mai vista una batteria così : il Samsung Galaxy S11 sorprende tutti? : Ieri il pallino era la batteria del Samsung Galaxy S11e, oggi quella del Samsung Galaxy S11: cambiano gli interpreti, ma non la sostanza. Non ci si può nascondere: quel che forse di più preme ai possessori, al di là di fare foto allucinanti e di raggiungere prestazioni impensabili, è l'autonomia del proprio dispositivo (poco importa se la ricarica è veloce). Come riportato da 'SamMobile', una recente certificazione relativa ad una batteria ed ...

La batteria di Samsung Galaxy S11 potrebbe essere capiente come quella del Galaxy Note 10+ : Samsung Galaxy S11e potrebbe avere una batteria Notevolmente più grande rispetto a Samsung Galaxy S10e, ma l'incremento della capacità della batteria potrebbe riguardare anche Samsung Galaxy S11. Una certificazione per una batteria con codice prodotto EB-BG985ABY suggerisce che Galaxy S11 potrebbe avere la stessa capacità della batteria del Galaxy Note 10+, ovvero 4.300 mAh. L'articolo La batteria di Samsung Galaxy S11 potrebbe essere capiente ...

Udite - udite : Samsung Galaxy S11+ potrebbe essere un battery-phone : Il Samsung Galaxy A71 5G potrebbe essere lo smartphone pensato per riconquistare il mercato cinese L'articolo udite, udite: Samsung Galaxy S11+ potrebbe essere un battery-phone proviene da TuttoAndroid.

Il sensore fotografico “Space Zoom” dei Samsung Galaxy S11 è pensato per sbaragliare la concorrenza : Samsung ha registrato il marchio Space Zoom per indicare la funzione di zoom ibrido dei Galaxy S11 e Galaxy S11+ L'articolo Il sensore fotografico “Space Zoom” dei Samsung Galaxy S11 è pensato per sbaragliare la concorrenza proviene da TuttoAndroid.

Non lascerà mai a piedi la batteria del Samsung Galaxy S11 : versione economica super : Mancano ancora un bel po' di settimane prima di scoprire le caratteristiche del nuovo Samsung Galaxy S11. Eppure, da alcuni giorni a questa parte si sono intensificate le indiscrezioni a proposito della sua scheda tecnica. In particolare, alcune fonti sostengono che potrebbe non essere la sola fotocamera il punto di forza di questi modelli. Rispetto a quanto riportato di recente sulle nostre pagine, infatti, occorre prendere in esame anche ...

La batteria del Samsung Galaxy S11e (Lite) ve ne farà volere uno assolutamente : Un nuovo leak prende in esame l'ipotetica batteria dell'atteso Samsung Galaxy S11 L'articolo La batteria del Samsung Galaxy S11e (Lite) ve ne farà volere uno assolutamente proviene da TuttoAndroid.

Fuori dal comune la fotocamera a periscopio del Samsung Galaxy S11 : differenze con S10 : Potrebbe essere sostanziale e molto significativa la differenza tra il Samsung Galaxy S11 ed il Galaxy S10, almeno per quanto riguarda la fotocamera. Chi pensava che con la menzione dei megapixel portata alla vostra attenzione nella giornata di ieri con un pezzo specifico si fossero esaurite le indiscrezioni sul top di gamma Android 2020, evidentemente si sbagliava di grosso. Oggi 5 novembre, infatti, possiamo soffermarci su alcuni plus ...

La fotocamera telescopica del nuovo Samsung Galaxy S11 farà foto “spaziali” : Un interessante rumor sul Galaxy S11 di Samsung parla della fotocamera che ha il nome in codice "Hubble" L'articolo La fotocamera telescopica del nuovo Samsung Galaxy S11 farà foto “spaziali” proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy S11 potrebbe montare un sensore ISOCELL pazzesco : Secondo gli ultimi rumor il nuovo Samsung Galaxy S11 monterà un sensore da 108 MP di seconda generazione L'articolo Samsung Galaxy S11 potrebbe montare un sensore ISOCELL pazzesco proviene da TuttoAndroid.