Cosa possiamo imparare dal transito di Mercurio davanti al Sole

Fonte : wired

(Di lunedì 11 novembre 2019) di Luca Nardi Il mattino del 7 novembre 1631 l’astronomo francese Pierre Gassendi osservò e documentò per la prima volta undidi fronte al. In una stanza buia, utilizzò un piccolo telescopio per proiettare l’immagine della nostra stella su uno schermo e seguire il moto di quel puntino nero sul suo disco. Dopo quel giorno, sono avvenuti altri 53 transiti, l’ultimo dei quali avviene nella giornata di oggi, 11 novembre 2019. In generale, unè il passaggio di un pianeta tra noi e il. Venere esono gli unici pianeti ad avere orbite più strette di quella terrestre, e perciò sono gli unici che noi abitanti della Terraveder transitare (su Marte, per esempio, potremmo osservare anche i transiti della Terra). C’è di più: se l’orbita del pianeta è inclinata rispetto a quella terrestre, l’allineamento-Pianeta-Terra che permette di ...

