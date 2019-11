Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 11 novembre 2019), indi denaro e altro per un totale di circa 110mila euro. Duee undel settore manutenzione del Comune di Induno Olona (Varese) sono stati arrestati dalla Guardia di Finanza in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare (due in carcere e una ai domiciliari) emessa dal gip di Varese per, peculato, riciclaggio, reati in materia di, fatture false e truffa ai danni del bilancio comunale. Sono ventisei in totale le persone indagate e 44 le perquisizioni eseguite oggi dalle Fiamme gialle. L'articoloindi: duee uncomunale di Onduno Olona arrestati proviene da Il Fatto Quotidiano.

fattoquotidiano : Corruzione, appalti diretti in cambio di tangenti: due imprenditori e un geometra comunale di Onduno Olona arrestati - Noovyis : (Corruzione, appalti diretti in cambio di tangenti: due imprenditori e un geometra comunale di Onduno Olona arresta… - DUNDARKESAPLI : GUARDIA DI FINANZA VARESE #CORRUZIONE, PECULATO, #RICICLAGGIO, REATI IN MATERIA DI #APPALTI, FATTURE FALSE, TRUFFA… -