Serie A | crisi Napoli | lo 0-0 in casa col Genoa tra i fischi è il punto più basso

Brescia-Torino 0-4 - Serie A calcio 2019-2020 : i granata tornano a vincere con le doppiette di Belotti e Berenguer - crisi nera per i lombardi : Il Torino torna a vincere dopo 6 partite di digiuno e lo fa demolendo in trasferta il Brescia di Fabio Grosso, sconfitto per 4-0 davanti al proprio pubblico del “Rigamonti” nel secondo anticipo della dodicesima giornata della Serie A 2019-2020 di calcio. I piemontesi hanno dominato in lungo e in largo aggredendo subito gli avversari, portandosi sul 2-0 nel primo tempo con la doppietta su rigore del “Gallo” Belotti, ...

LIVE Napoli-Genoa - Serie A calcio in DIRETTA : i partenopei cercano di scacciare la crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Napoli-Genoa partita della dodicesima giornata di Serie A 2019-20, il Napoli per scacciare lo spettro di una crisi mentre il Genoa per uscire dai bassifondi della classifica. La situazione a Napoli è esplosa, i giocatori hanno disertato il ritiro e il presidente minaccia vie legali per l’accaduto, ma anche il rapporto tra dirigenza e ...

Milan-Lazio 1-2 - Serie A : Immobile e Correa fanno volare i biancocelesti al quarto posto - rossoneri in crisi : Il Milan è sempre più in crisi, la Lazio continua a volare: a San Siro i biancocelesti vincono per 2-1 nel posticipo dell’undicesima giornata della Serie A e agganciano Atalanta e Cagliari al quarto posto in classifica mentre i rossoneri incappano in un nuovo desolante ko (4 punti in quattro partite sotto la gestione Pioli) e stazionano all’undicesimo posto quando se ne è già andata più della metà del girone d’andata. La Lazio ...

LIVE Milan-Spal 0-0 - Serie A calcio in DIRETTA : Pioli vs Semplici a San Siro! Scontro-salvezza per uscire dalla crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.53 I rossoneri sperano di fare un regalo a Marco van Basten, che oggi compie 55 anni: la stella che illuminò San Siro, si ritirò a 30 anni per problemi fisici. 20.51 Chi vincerà la sfida di San Siro? Il Milan svolterà oppure resterà nella zona retrocessione? 20.49 Squadre che tra poco entreranno in campo a Milano! 20.47 Le romane invece stanno cominciando ad ingranare: due poker per ...

LIVE Milan-Spal - Serie A calcio in DIRETTA : a San Siro si gioca per uscire dalla crisi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.33 Su 18 trasferte, la Spal ha vinto solo una volta, perdendo 14 volte. A maggio il Milan vinse 3-2 al Paolo Mazza mentre in casa i rossoneri vinsero 2-1, 20.30 Il Milan si appresta ad un trittico di fuoco: Lazio e Napoli in casa e Juventus a Torino. Il Diavolo riuscirà a contenere in danni? 20.28 Stefano Pioli ha chiesto un bagno d’umiltà: l’obiettivo della Champions League al ...

LIVE Milan-Spal - Serie A calcio in DIRETTA : rossoneri in crisi - è quasi uno scontro salvezza : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il riepilogo dei match di ieri: Juventus ancora in vetta, le romane giocano a poker– La preview di Milan-Spal Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del match valido per la decima giornata di Serie A maschile 2019/20 tra Milan e Spal. Il Diavolo torna a San Siro, per la terza panchina di Stefano Pioli: l’ex allenatore della Fiorentina ha collezionato 1 punto in due ...

Serie A - la Lazio piega il Torino in un 4 a 0 : crisi nera per i Granata dopo la seconda sconfitta : La Lazio e Immobile non si fermano più. Grazie a una doppietta del suo centravanti, ad un gol di Acerbi e ad un autogol di Belotti, i biancocelesti piegano il Torino all'Olimpico per 4-0 e agganciano Napoli e Cagliari al quinto posto in classifica con 18 punti a -1 dalla Roma quarta. E' crisi nera,

Roma-Milan 2-1 - Serie A calcio : Dzeko e Zaniolo trascinando i giallorossi - rossoneri in crisi : La Roma ha sconfitto il Milan per 2-1 nel match valido per la nona giornata della Serie A 2019-2020 di calcio, i giallorossi si sono imposti di fronte al proprio pubblico dell’Olimpico e hanno conquistato tre punti fondamentali per issarsi al quinto posto in classifica a una sola lunghezza di distacco dal Napoli mentre i rossoneri sono sempre più in crisi e ora sono soltanto dodicesimi attardati di sei punti dai rivali odierni. Sospiro di ...

Amazon Prime Video - Serie da vedere : «Crisis in Six Scenes» di Woody Allen : Per Amazon Prime Video Woody Allen si è cimentato alla tenera età di 81 anni nella scrittura, regia e interpretazione della miniserie tv in sei episodi Crisis in Six Scenes. Una visione divertente e da non perdere per chi ama la comicità e lo stile di uno tra i più grandi autori esistenti, eppure è passata sottotraccia. «Crisis in Six Scenes», qualche antefatto Due anni fa un nuovo concorrente si è ...

Serie C - Sicula Leonzio in crisi : esonerato l’allenatore Grieco : Si è conclusa un’altra giornata valida per il campionato di Serie C, nel Girone C in grande crisi la Sicula Leonzio che dopo la pesante sconfitta contro il Rende ha deciso per il ribaltone in panchina. La Sicula Leonzio rende noto di aver sollevato dai rispettivi incarichi l’allenatore della prima squadra Vito Grieco, l’allenatore in seconda Luca Salvalaggio e l’allenatore dei portieri Maurizio Bonfatto. Il Club intende ringraziare ...

RISULTATI Serie C - CLASSIFICA/ Diretta gol : Rende per uscire dalla crisi - live score : RISULTATI SERIE C: la Diretta gol live score delle partite di oggi, 19 ottobre 2019 e le classifiche aggiornate dei gironi A, B e C, per la 10giornata.

Video/ Rieti-Paganese - 1-2 - : highlights e gol - crisi nera per i sabini - Serie C - : Video Rieti-Paganese, risultato finale 1-2,: Diop e Mattia condannano i sabini alla sesta sconfitta in sette giornate, crisi nera per gli uomini di Mariani.

LIVE Torino-Milan - Serie A in DIRETTA : granata e rossoneri - c’è già aria di crisi : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Salve a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Torino-Milan partita della quinta giornata di Serie A 2019-20, entrambe vogliono tornare a vincere per risollevarsi da un momento difficile. Il Torino che dopo un avvio fatto di due vittorie in altrettante partite è incappato in doppio ko, prima col Lecce in casa e poi a Genova contro la Sampdoria, smarrendo quell’intensità e quel ...

Diretta Paganese-Rende Serie C - Erra e Andreoli cercano il successo per scacciare la crisi : In Serie C è di scena oggi il turno infrasettimanale e nel girone C sono diverse le gare che meritano particolare attenzione: tra queste figura senza dubbio Paganese-Rende, in programma questa sera allo stadio Marcello Torre, con fischio d'inizio fissato per le ore 18.30. Non si può parlare a tutti gli effetti di big match, considerata anche la non eccezionale levatura tecnica dei protagonisti in campo, ma sarà comunque una sfida da seguire più ...