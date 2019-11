Rosy Abate | la 3ª stagione sarebbe stata confermata dalla casa di produzione della fiction

Rosy Abate 3 si farà - la conferma dal video Taodue : 'Importanti novità in arrivo' : La seconda stagione della serie televisiva della regina di Palermo si era conclusa quasi senza speranza di nuova nuova serie, almeno non con la protagonista. Per i fan la speranza non si è mai spenta ed è arrivata una bellissima notizia per tutti gli appassionati della fiction di Canale 5: Rosy Abate 3 si farà e di conseguenza ci sarà anche Giulia Michelini. La terza stagione di Rosy Abate è in cantiere: lo dimostra un video di Taodue La fonte ...

5 curiosità su Giulia Michelini - protagonista di Rosy Abate : Giulia Michelini è un'attrice italiana, ormai attiva sul grande e sul piccolo schermo da tanti anni. Divenuta famosa per aver interpretato da giovanissima il ruolo di Sabina Corsi in Distretto di Polizia, ha avuto poi la consacrazione con il personaggio di Rosy Abate, prima in Squadra Antimafia e poi nello spin-off Rosy Abate 1 e 2.

Un posto al sole : Devenuto conferma l’addio e parla di Rosy Abate 3 : Un posto al sole anticipazioni, Davide Devenuto conferma l’addio di Andrea: “Voglio nuovi stimoli” Ha rilasciato una lunga intervista pubblicata sulle pagine dell’ultimo numero del settimanale Vero Davide Devenuto, l’attore che interpreta Andrea in Un posto al sole, che recentemente è stato anche nel cast di Rosy Abate 2, dove ha vestito i panni del boss Antonio Costello. E nell’intervista in questione Davide ...

Rosy Abate 2 - Sgueglia nega le modifiche al finale : 'Non è stato cambiato nulla' : La morte del personaggio di Luca Bonaccorso nell'ultima puntata di Rosy Abate 2 ha lasciato l'amaro in bocca ai fan della serie. In tanti si aspettavano una conclusione felice per l'ispettore e la redenta 'regina di Palermo' e magari un ritorno nella terza ipotetica stagione. Fanpage.it ha intervistato Mario Sgueglia che ha dato il volto al personaggio di Luca sia nella prima che nella seconda stagione della fiction. L'attore ha espresso la sua ...

Mario Sgueglia dice la sua su Rosy Abate 3 e sulla morte di Luca Bonaccorso : Quello di ieri sera è stato il primo venerdì senza Rosy Abate. La fiction di Canale5 si è conclusa la settimana scorsa regalando un lieto fine al personaggio di Giulia Michelini, ma Rosy Abate 3 ci sarà o meno? Al momento non abbiamo ancora una risposta cerca anche se tutto lascia pensare che l'attrice potrebbe non esserci e questo cambierebbe le cose e la prospettiva: forse toccherà a Leonardo, in versione poliziotto, seguire le orme di una ...

Rosy Abate - Giulia Michelini confessa : “Non volevo un figlio” : Giulia Michelini parla di un momento difficile della sua vita Madre caparbia in Rosy Abate 2 – La serie, Giulia Michelini ha un figlio che adora anche nella vita privata. L’attrice romana è infatti la mamma di Cosimo, di quindici anni, avuto quando lei ne aveva appena 18. Sulle pagine di Di Più Tv l’attrice ha parlato di quando ha scoperto di essere rimasta incinta e ha ammesso: “Non volevo un figlio: volevo ...

Rosy Abate 2 : l'epilogo apre a nuovi scenari su Leonardo anche senza Giulia Michelini : Venerdì 11 ottobre è andata in onda l'ultima puntata di Rosy Abate 2, un finale che ha accontentato i fan della protagonista che tutto avrebbero accettato tranne la sua morte. Non bisogna dimenticare che nei giorni precedenti alla messa in onda della puntata, a seguito delle proteste del pubblico, il produttore Valsecchi comunicò ufficialmente sui social di essersi rimesso al lavoro nel rimontaggio di alcune scene per garantire a tutti il finale ...

Rosy Abate 2 - ultima puntata : il gran finale e il mistero della morte - anticipazioni 11 ottobre : Si chiude con un gran finale il viaggio di Rosy Abate: il personaggio interpretato da ormai un decennio da Giulia Michelini saluta il suo pubblico al termine della seconda stagione della serie ‘assolo’ di cui è protagonista, spinoff di Squadra antimafia – Palermo oggi, la fiction in cui Rosy nasce. Venerdì 11 ottobre, dalle 21.25 in poi su Canale 5, va infatti in onda in prima serata l’ultima puntata della seconda – ...

La morte di Rosy Abate - la rivolta dei fan fa rimettere mano al montaggio : Rosy Abate muore? Forse sì, forse no. Da quando si è sparsa la voce che la regina di Palermo, interpretata da Giulia Michelini, potrebbe morire nell’ultima puntata della seconda stagione a lei dedicata e in programma per venerdì 11 ottobre su Canale 5, i fan si sono mobilitati per chiedere che la storia non si chiuda in questo modo. D’altronde il promo vede Rosy colpita da un proiettile sparato presumibilmente dal nemico Antonio ...