Registrazione Uomini e donne del 9 novembre | Ida piange ancora per Riccardo

Uomini e Donne - Registrazione 2 novembre : serenata per la Galgani - Ida ancora in studio : Dopo aver ricevuto l'ennesimo "due di picche", Gemma Galgani ha subito ritrovato il buonumore: durante la registrazione di Uomini e Donne del 2 novembre, la dama ha raccontato col sorriso sulle labbra della frequentazione che ha cominciato con Juan Luis. Il cavaliere di origini sudamericane, ieri ha dedicato alla torinese una canzone davanti a tutti: Tina Cipollari ha scherzato con la protagonista del Trono Over, chiamando un medico per ...

Anticipazioni Uomini e donne - Registrazione 31 ottobre : la Burchielli ha la poltrona rossa : La nuova stagione di Uomini e donne si sta rivelando decisamente ricca di colpi di scena. La registrazione di giovedì 31 ottobre è stata piena di sorprese. La corteggiatrice Veronica Burchielli è stata scelta a sorpresa da Alessandro Zarino, ma lei gli ha detto di no. La ragazza adesso è la nuova tronista. Uomini e donne, registrazione 31 ottobre trono classico: Alessandro Zarino sceglie Veronica, lei dice di no Dalle Anticipazioni di Uomini e ...

Uomini e Donne : Registrazione rocambolesca con scelta a sorpresa e due nuovi tronisti : Veronica Burchielli Caos nell’ultima registrazione di Uomini e Donne. Oltre alla presentazione del nuovo tronista Carlo Pietropoli, Maria De Filippi ha infatti dovuto gestire la scelta improvvisa di Alessandro Zarino. Cogliendo alla sprovvista la conduttrice e il pubblico in studio, il campano ha voluto dichiararsi apertamente alla corteggiatrice Veronica Burchielli, ma non c’è stato alcun lieto fine. Come riportato da Il Vicolo ...

Registrazione Uomini e donne del 26 ottobre : la Galgani colpita dal venezuelano Juan Luis : La ricerca dell'anima gemella continua per Gemma Galgani che sembra non trovare pace all'interno del Trono Over di Uomini e donne. Dopo la fine della sua relazione con Giorgio Manetti, la dama ha conosciuto e frequentato altri cavalieri, senza però ottenere relazioni degne di note. La stagione 2019-20 si è aperta con il forte interesse per Jean Pierre, come lei stessa rivelerà senza mezzi termini nella puntata che Canale 5 trasmetterà oggi 28 ...

Registrazione Uomini e donne 24 ottobre : segnalazioni preoccupano Alessandro e Daniele : Si è tenuta ieri 24 ottobre una nuova Registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne, durante la quale non sono mancate le segnalazioni, i baci e i battibecchi tra tronisti e corteggiatori. Giulia Quattrociocche è apparsa nervosa fin dall'inizio a causa degli strani movimenti social del suo corteggiatore Alessandro. La tronista lo ha rimproverato per avere ancora dei contatti con la sua ex fidanzata e lui, alla fine, ha deciso di ...

Uomini e Donne Registrazione : Alessandro bacia Veronica - poi fa un gesto eclatante : Uomini e Donne anticipazioni, Alessandro e Veronica si sono baciati: un’esterna bellissima! Dopo la registrazione di Uomini e Donne di oggi abbiamo anticipazioni su Alessandro Zarino! Nella scorsa registrazione non si è parlato di lui per mancanza di tempo e i fan erano già ansiosi di scoprire cosa fosse successo. Ma oggi, pure se è […] L'articolo Uomini e Donne registrazione: Alessandro bacia Veronica, poi fa un gesto eclatante ...

Uomini e donne - Registrazione 11 ottobre : la Platano rifiuta il tarantino - lui in lacrime : Riccardo Guarnieri ha lasciato lo studio di Uomini e donne dopo il rifiuto di Ida. È successo durante la registrazione di ieri, 11 ottobre, ed è l'ennesimo colpo di scena del programma di Maria de Filippi. La dama ha detto di non amarlo più e lui, distrutto dalle sue parole, è andato via. Spoiler Uomini e donne, Ida e Riccardo non stanno più insieme: lei non lo ama La storia tra Ida e Riccardo sembrava senza fine, eppure, a quanto pare, da parte ...

Registrazione Uomini e donne del 10 ottobre : Giovanna conquista il tronista Raselli : Si è tenuta ieri 10 ottobre una nuova Registrazione dedicata al Trono Classico di Uomini e donne. Le speranze dei telespettatori di conoscere il nome di una nuova tronista sono state deluse anche questa volta: dopo l'abbandono di Sara Tozzi, andato in onda su Canale 5 proprio nella giornata di ieri, la redazione non ha presentato una sua sostituta. Il percorso televisivo è, dunque, continuato per i soli Giulia Quattrociocche, Giulio Raselli e ...

Uomini e Donne/ La Registrazione slitta per via di Amici Vip? - trono classico - : Uomini e Donne trono classico: Alessandro Zarino, le confessioni sul padre commuovono tutti, ecco cosa ha detto il tronista di lui.

Uomini e donne spoiler Registrazione 2 ottobre : nessuna nuova tronista al posto di Sara : Il pubblico di Uomini e donne era in gran fermento in vista della registrazione del Trono Classico che si è tenuta ieri 2 ottobre. La scorsa settimana, infatti, Sara Tozzi aveva annunciato la decisione di abbandonare il trono, a causa dei sentimenti ancora presenti per il suo ex fidanzato. Ma il tanto atteso annuncio non è arrivato, deludendo i telespettatori presenti agli studi Elios di Roma. In attesa di capire se la presentazione è stata ...

Uomini e donne - trono over - Registrazione 1 ottobre : Riccardo Guarnieri ammette di amare ancora l'ex : Le anticipazioni di Uomini e donne over dall'ultima registrazione rivelano un colpo di scena per una delle coppie più seguite dal pubblico di Maria De Filippi. Riccardo Guarnieri ha chiesto a Ida di ritornare insieme, dopo averle consegnato una lettera d'amore. Anticipazioni Uomini e donne: Riccardo dice a Ida di amarla ancora La stagione di Uomini e donne, quest'anno sta riservando molte sorprese. Al trono over i protagonisti di questi giorni ...

Registrazione Uomini e donne 1° ottobre : Guarnieri confessa il suo amore per la Platano : È stata effettuata ieri 1° ottobre una nuova Registrazione dedicata al Trono Over di Uomini e donne, durante la quale si è verificato un nuovo colpo di scena. Protagonisti indiscussi del giorno sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri, con quest'ultimo che ha ammesso i suoi sentimenti per l'ex fidanzata. E se da un lato lei si è detta confusa e preoccupata di soffrire ancora, dall'altro Armando Incarnato è apparso deluso per la reazione della ...

Anticipazioni Uomini e Donne - Registrazione del 24 settembre : Gemma rifiutata da J. Pierre : Le Anticipazioni di Uomini e Donne di questa settimana sono monopolizzate dalle vicissitudini amorose della dama più famosa del programma: Gemma Galgani. Nelle puntate registrate il 24 settembre e in onda questa settimana, Gemma infatti ha pianto sul rifiuto del suo amato Jean Pierre, che ha dichiarato pubblicamente che con lei non è scattato l'amore....Continua a leggere

Registrazione Uomini e Donne : Giulio Raselli beffato da Alessandro : Alessandro Zarino ‘ruba’ una corteggiatrice a Giulio di Uomini e Donne: l’anticipazione Ieri pomeriggio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e Donne. E poco fa sono state pubblicate dal blog IlVicolodelleNews.it le anticipazioni di ciò che è successo in studio. In questa circostanza c’è stato un episodio che ha ancora di più acuito la rivalità tra Giulio Raselli e Alessandro Zarino. Cosa è successo tra i due ...