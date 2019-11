LIVE Civitanova-Perugia 1-0 volley | Superlega in DIRETTA Civitanova in fuga anche nel

Fonte : oasport

(Di domenica 10 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-13 Errore al servizio Lanza 17-13 Aceeeeeeeeeeeeeee Lanzaaaaaaaaaa 17-12 Primo tempo di Russo 17-11 La diagonale di Juantorena da zona 4 16-11 Diagonale della disperazione di lanza dopo la difesa die la palla cade sulla linea del campo avversario 16-10 Out la parallela di Lanza 15-10 Out il servizio di14-10 Primo errore del set per Leal che chiede troppo e mette fuori la parallela da zona 4 14-9 In rete la battuta di Ghafour 14-8 Aceeeeeeeeeeeeee Ghafouuuuuuuuuur 13-8 Infallibile, spettacolare Leal: diagonale stretta da zona 4 12-8 La diagonale di Atanasijevic da zona 2 12-7 Murooooooooooo a uno di Leaaaal su Atanasijevic 11-7 Mano out di Ghafour da zona 2 10-7 Martellata di leon che riceve e poi va ad attaccare in parallela da zona 4 10-6 Primo tempo di Anzani 9-6 Mano out di Juantorena da zona 2 8-6 Primo tempo ...

enricospada2 : #Volley #pallavolo #Superlega Minuto per minuto, azione per azione tutti gli aggiornamenti della super sfida tra Ci… - zazoomblog : LIVE Civitanova-Perugia volley Superlega in DIRETTA: scontro diretto di fuoco Juantorena sfida Leon - #Civitanova-… - SIRVolleyPG : #GameDay ???? | Big match is coming! Si gioca l’anticipo dell’11^ giornata! ?? | Civitanova-Perugia ? | 18:00 ?? | Euro… -