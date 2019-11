ExIlva | Giuseppe Conte | “Non ho soluzioni in tasca o una bacchetta magica Non sono un

Fonte : fanpage

(Di domenica 10 novembre 2019) Nonvenuto con una soluzione pronta in, non ho la, nonun supereroe. Quello che posso dirvi è che il Governo c’è e con l’aiuto e la collaborazione di tutti, dell’intero “sistema-Paese”, farà di tutto per trovare una soluzione. Di tutto": queste le parole del presidente del Consiglio,, al termine della sua visita all'ex Ilva di Taranto.

