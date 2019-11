LIVE Novara-Conegliano 1-3 | Serie A1 volley femminile in DIRETTA | Folie e Egonu regalano

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22:42alla lunga si è dimostrata superiore e ha portato a casa la partita. 18-25 La chiudecon un primo tempo imprendibile! 18-24 Primo tempo per Veljkovic. 17-24 Sylla regala sette match-point alle pantere. 17-23 S interrompe qui laal servizio della centrale olandese. 16-23 Ace di De Kruij,a due punti dalla vittoria. 16-22 Courtnay non trova le mani del muro. 16-21 Pipe imprendibile di De Kruijf. 16-20 Sbgalia anche Hill dai nove metri. 15-20a segno da seconda linea. 15-19 Out il servizio di. 14-19 Ancora Hill, che finalmente ha preso ritmo. 14-18 Diagonale nei tre metri per Vasileva. 13-18 Parallela interna per Hill. 13-17 Mlakar sfonda il muro avversario, ottimo ingresso il suo. 12-17 Ci pensaa risolvere la situazione. 12-16 Difficolta in ricezione per, ne ...

