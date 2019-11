LIVE Novara-Conegliano 0-0 | Serie A1 volley femminile in DIRETTA | scontro diretto da

Fonte : oasport

(Di sabato 9 novembre 2019) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAPresentazione sesta giornata – orario d’inizio e come vederla in TV 19:58 Buonasera e benvenuti alladi, anticipo della sesta giornata dellaA1 di2019. Buonasera e benvenuti alladi, big match della sesta giornata dellaA1 di2019. E’ arrivato il momento del grande classico del nostro Campionato, stasera alle ore 20:30 andrà in scena al Pala Igor la “sfida infinita”. Si inizia finalmente a fare sul serio, queste due formazioni nel corso delle ultime stagioni si sono sempre date battaglia, spartendosi tutti i trofei in palio; l’ultimorisale a maggio, quando le ragazze di coach Barbolini (assente questa sera, causa intervento di routine) si sono laureate campionesse ...

