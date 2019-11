LIVE Napoli-Genoa | Serie A calcio in DIRETTA | i partenopei cercano di scacciare la crisi

Il Napoli cerca il riscatto con il Genoa : LIVE su DAZN : Non sono stati giorni semplici quelli vissuti dal Napoli. Non solo la sconfitta contro la Roma, che ha rallentato ulteriormente la rincorsa degli azzurri, ma anche le polemiche generate dal ritiro voluto dal presidente Aurelio De Laurentiis, interrotto pochi giorni dopo dai giocatori che hanno deciso di non proseguire al termine della gara di Champions […] L'articolo Il Napoli cerca il riscatto con il Genoa: live su DAZN è stato realizzato ...

Marcolin : “Napoli - figura pessima a LIVEllo mondiale! Champions a rischio - anche la FIGC sta pensando di…” : Dario Marcolin sulla vicenda ammutinamento Napoli Dario Marcolin, ex calciatore di Napoli e Lazio, è intervenuto a Canale 21 nella trasmissione ‘Giochiamo D’Anticipo’ per parlare della vicenda ammutinamento giocatori Napoli. Ecco quanto ha commentato: ”É un clima surreale perchè tutto ciò che ha fatto di buon fino ad ora adesso è inutile, non è mai successo a noi. Oggettivamente non si vede in altre squadre una situazione così, se si ...

Napoli – NMLIVE : C’è ancora tempo per recuperare. Situazione che si è creata si poteva evitare : Napoli -NM LIVE – Andrè Cruz, Maurizio Pistocchi, Toni Iavarone, Claudia Garcia ed Antonio Petrazzuolo su “NapoliMagazine.Com” Napoli – A NapoliMagazineLive sono intervenuti vari opinionisti e giornalisti per discutere sulle ultime vicende in casa Napoli. Questi i loro interventi riportati da forzazzurri.net: NM LIVE – Andrè Cruz: “Il Napoli ha ancora tempo per recuperare, Ancelotti è un bravo allenatore, i giocatori ...

Risultati Champions League – Barcellona fermato dallo Slavia - show tra Chelsea e Ajax : il LIVErpool sorpassa il Napoli : Il Barcellona non va oltre lo 0-0 al Camp Nou e riapre i giochi nel Gruppo F, ottimo invece il successo esterno del Lipsia. Pari tra Chelsea e Ajax, l’Inter cade a Dortmund mentre il Napoli pareggia con il Salisburgo Comincia subito con una sorpresa la quarta giornata dei gironi di Champions League, il Barcellona infatti non va oltre lo 0-0 al Camp Nou contro lo Slavia Praga, facendosi imporre il pari davanti al proprio pubblico ...

LIVE Napoli-Salisburgo 1-1 Llorente pericoloso di testa da angolo : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

LIVE Napoli-Salisburgo 1-1 Entra in campo Milik per Mertens : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

LIVE Napoli-Salisburgo 1-1 Lozano spara di poco alto sulla traversa : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

LIVE Napoli-Salisburgo 1-1 Secondo tempo : Luperto per Mario Rui : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

LIVE Napoli-Salisburgo 1-1 Haaland su rigore - risponde super Lozano : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

LIVE Napoli-Salisburgo 1-1 Fabian di sinistro - bel tiro ma alto : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

LIVE Napoli-Salisburgo 0-1 Insigne sbaglia un gol clamoroso : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...

LIVE Napoli-Salisburgo 0-1 Haaland in gol su rigore - palo Callejon : Napoli e Salisburgo scendono in campo al San Paolo per un match che dirà molto sul prosieguo delle due squadre nella Champions League di quest'anno; tre settimane fa i ragazzi di Carlo...