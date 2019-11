L’Inter torna in testa alla classifica | Barella fatale per il Verona

Calciomercato - assalto delL’Inter a Atalanta e Fiorentina : Gourcuff torna in Italia : Si sta per concludere l’11^ giornata del campionato di Serie A, un turno che ha dato importanti indicazioni per il proseguo del campionato. Nel frattempo novità importanti sul fronte Calciomercato, le dirigenze si muovono anche per le sessioni di gennaio e giugno, ecco tutte le trattative delle ultime ore. STERLING – Il Real Madrid fa sul serio e sta preparando l’offerta monstre per Raheem Sterling, secondo Sky Sports ...

Icardi torna determinante e lancia frecciate alL’Inter : “il Psg è la migliore squadra con cui ho giocato” : “Ho giocato accanto a grandi giocatori, ma questo Psg e’ la migliore squadra con cui ho giocato”. Sono le dichiarazione di Mauro Icardi, l’attaccante argentino è stato grande protagonista con una doppietta nel 4-0 con cui il Paris Saint Germain ha sconfitto il Marsiglia, il calciatore ha lanciato una ‘stoccata’ all’Inter, Icardi considera i campioni di Francia di un livello superiore rispetto ai ...

Calciomercato - Allegri fa la spesa in casa Juve : nuovo attaccante per L’Inter - Vazquez torna in Italia - la Roma guarda in casa Bologna : Il Calciomercato non si ferma, la pausa per le Nazionali è servita ai club per continuare a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno con l’intenzione di provare ad anticipare i tempi. Sono tante le squadre che si sono mosse nelle ultime ore sia in Italia che all’estero, ecco il punto nel dettaglio delle ultime trattative di Calciomercato. MANCHESTER UNITED – La posizione di Solskjær non è ...

Risultati Serie A live - 6^ giornata : L’Inter torna in vetta - la classifica aggiornata : Risultati Serie A – La sesta giornata si è aperta con il successo casalingo della Juve per 2-0 contro la Spal. Ma se i bianconeri chiamano, l’Inter risponde: 1-3 dei nerazzurri in casa della Samp e vetta riconquistata. Domenica è tempo di riscatto per Roma, Napoli e Milan, rispettivamente a Lecce e contro Brescia e Fiorentina. Il programma completo di giornata e la classifica aggiornata. SABATO ore 15 Juventus-Spal 2-0 ...

Serie A - 5° giornata : alL’Inter basta D’Ambrosio per tornare in vetta da sola. Napoli e Roma ko in casa : festeggiano Atalanta e Cagliari : Danilo D’Ambrosio, Lucas Castro e Duvan Zapata. Se la quinta giornata di Serie A si potesse riassumere con tre nomi, quelli del difensore dell’Inter, del centrocampista del Cagliari e dell’attaccante dell’Atalanta basterebbero per archiviare un turno pieno zeppo di sorprese. Non lo è la vittoria di misura dell’Inter di Antonio Conte a San Siro contro la Lazio. Ai nerazzurri è bastata una rete del terzino al ...

Risultati Serie A live - 4^ giornata : L’Inter torna in vetta - la classifica aggiornata : Risultati Serie A live – Si torna subito in campo per il campionato di Serie A. Il primo match, l’anticipo del venerdì tra Cagliari e Genoa, è appannaggio dei sardi, che vincono 3-1. Menù ricco anche nella giornata di sabato. Il Brescia supera l’Udinese alle 15 mentre la Juve batte il Verona in casa non senza fatica. Il derby è dell’Inter, i nerazzurri battono il Milan per 2-0. Il lunch match della domenica mette di ...