Le moto più incredibili di Eicma 2019

Terremoto in provincia de L’Aquila - l’esperto Ingv : “Attenzione a possibili scosse più forti” : Dopo la scossa di Terremoto in provincia de L'Aquila, con epicentro a Balsorano, a nord di Sora tra Lazio e Abruzzo, pochi minuti fa, Carlo Doglioni, presidente dell'Ingv spiega cosa è successo: "Stessa tettonica che ha generato il sisma dell'Italia Centrale, ma faglia diversa. Magnitudo di 4.4 modesta ma non si esclude la possibilità di scosse più potenti".Continua a leggere

motoGP - GP Malesia 2019 : Valentino Rossi è vivo! Quarto posto di sostanza : se il motore Yamaha fosse più performante.. : Valentino Rossi batte un colpo e si ritrova competitivo ed in lotta per il podio fino alla fine in un Gran Premio della Malesia 2019 lineare nel suo svolgimento e dunque molto significativo. Il “Dottore” ha disputato una gara molto solida e costante in controtendenza rispetto all’andamento della sua stagione, riuscendo ad essere molto efficace fin dal primo giro per poi non subire un eccessivo degrado della gomma posteriore ...

motoGP - Risultato warm-up GP Malesia 2019 : Mir il più veloce - Marquez quarto davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale ...

motoGP - Risultato warm-up GP Malesia 2019 : Mir il più veloce - Marquez quarto davanti a Dovizioso. Valentino Rossi è settimo : E’ stato dello spagnolo Joan Mir il miglior crono del warm-up del GP della Malesia, penultimo round del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Sepang, l’iberico della Suzuki ha ottenuto il best time di 1’59″516, sfruttando al meglio un set di gomme nuove. Una dimostrazione del grande talento del centauro, che comunque non dovrebbe essere della partita per le posizioni di vertice, in vista della corsa domenicale ...

Terremoto in Bosnia : 5.1 magnitudo. “È la scossa più forte degli ultimi anni” : Il sisma è stato registrato alle 15.13 (stessa ora italiana) con epicentro a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, e a una profondità di 5 km. Finora non sono giunte notizie di eventuali danni.Continua a leggere

Forte terremoto nei Balcani : scossa M. 5.1 in Bosnia centrale - la più forte degli ultimi anni : Una forte scossa di terremoto di magnitudo 5.1 si è registrata nel pomeriggio di oggi nella parte centrale della Bosnia-Erzegovina. Come riferiscono i media regionali, il sisma si è verificato alle 15.13 (stessa ora italiana) con epicentro a 14 km da Turbet, 85 km a nordovest di Sarajevo, e a una profondità di 5 km. La scossa è stata avvertita anche nelle vicinanze di Sarajevo e a Tuzla. Si tratta, osservano i media, del terremoto più forte ...

motoGP - GP Malesia 2019 : il gambero Ducati. Una crisi tecnica sempre più evidente per la scuderia di Borgo Panigale : Yamaha e Honda di un altro pianeta : L’ultima vittoria risale al GP d’Austria (11 agosto), nelle ultime sei gare sono arrivati soltanto due podi (secondo posto ad Aragon, terza piazza in Giappone), l’involuzione tecnica del mezzo è sotto gli occhi di tutti e innegabile. Andrea Dovizioso chiuderà il Mondiale MotoGP al secondo posto, primo degli umani alle spalle dell’inarrivabile Marc Marquez ma negli ultimi tre mesi la scuderia di Borgo Panigale è ben ...

motoGP - GP Malesia 2019 : la crescita per gradi di Franco Morbidelli. Quartararo resta davanti - ma non più così distante : La Yamaha monopolizza tutta la prima fila del Gran Premio di Malesia 2019 grazie a qualifiche letteralmente scintillanti. La moto di Iwata continua a mettere in mostra miglioramenti concreti ed i piloti se ne stanno giovando in misura sempre maggiore. Senza il dominio di un “cannibale” come Marc Marquez le vittorie sarebbero arrivate numerose, ma per il momento non possono fare altro che accontentarsi di pole position o buoni ...

motoGp – Vinales più che soddisfatto in Malesia : “mi aspetto una gara difficile - ma sono molto contento” : Vinales non nasconde il suo entusiasmo dopo il secondo posto nelle qualifiche del Gp della Malesia: le parole dello spagnolo della Yamaha Secondo posto per Maverick Vinales nelle qualifiche del Gp della Malesia: il pilota spagnolo ha chiuso la Q2 alle spalle solo di Fabio Quartararo, lasciandosi alle spalle Franco Morbidelli, per una prima fila tutta Yamaha. Nonostante Vinales sia stato beffato sul finale dal giovane francese del Team ...

Terremoto in tempo reale - sciame sismico in Calabria - trema più volte la terra a Crotone : Diverse scosse sono state segnalate dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Roma. Nelle vicinanze di Crotone in Calabria. E’ in atto da qualche giorno uno sciame sismico che sta interessando tutta la costa jonica calabrese. Solo nella mattinata appena trascorsa sono diversi gli eventi sismici avvenuti, anche di lieve intensità, sempre nella stessa zona. Una la scossa di magnitudo 2 registrata oggi. La scossa ...

VIDEO moto2 - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi prove libere. Jorge Martin il più veloce - Alex Marquez terzo : A Sepang si sono disputate le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale Moto2. Doppia sessione per la classe di mezzo, Jorge Martin è stato il migliore della classifica combinata ed è risultato il più veloce davanti a Nagashima e ad Alex Marquez mentre gli italiani sono più attardati. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere del GP di Malesia per la Moto2. VIDEO highlights ...

VIDEO moto2 - GP Malesia 2019 : highlights e sintesi prove libere. Jorge Martin il più veloce - Alex Marquez terzo : A Sepang si sono disputate le prove libere del GP di Malesia 2019, penultima tappa del Mondiale Moto2. Doppia sessione per la classe di mezzo, Jorge Martin è stato il migliore della classifica combinata ed è risultato il più veloce davanti a Nagashima e ad Alex Marquez mentre gli italiani sono più attardati. Di seguito il VIDEO con gli highlights e la sintesi delle prove libere del GP di Malesia per la Moto2. VIDEO highlights prove LIBERE ...

moto2 - Risultati prove libere GP Malesia 2019 : Jorge Martin è il più veloce e precede Nagashima e Alex Marquez : Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) conferma la grande crescita e l’ottimo momento di forma chiudendo al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto2. Sul circuito di Sepang lo spagnolo ha centrato il miglior tempo della FP2 e dell’intero venerdì malese in 2:05.968 precedendo il giapponese Tetsuta Nagashima (KAlex Onexox) in 2:06.197 a 229 millesimi, quindi il leader del Mondiale, lo spagnolo Alex ...

moto2 - Risultati prove libere GP Malesia 2019 : Jorge Martin è il più veloce e precede Nagashima e Marquez - italiani indietro : Jorge Martin (Red Bull KTM Ajo) conferma la sua grande crescita e il suo ottimo momento di forma chiudendo al comando la prima giornata di prove libere del Gran Premio di Malesia 2019 di Moto2. Sul circuito di Sepang lo spagnolo ha centrato il miglior tempo della FP2 e dell’intero venerdì malese in 2:05.968 precedendo il giapponese Tetsuta Nagashima (Kalex Onexox) in 2:06.197 a 229 millesimi, quindi il leader del Mondiale, lo spagnolo Alex ...