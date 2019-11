Fonte : eurogamer

(Di sabato 9 novembre 2019)presenta una componentemolto importante nell'ecosistema di quella che è l'esperienza finale di gioco, e si tratta di una serie di meccaniche online molto particolari e a tratti mai viste implementate in questo modo in un gioco fin ad ora.Ebbene, in occasione di un'intervista, Hideo, parlando ai microfoni di PlayStation Access, si è detto particolarmentedell'approccio positivo al gioco comportato dal compartodi."Se si guarda al mondo di oggi, siamo connessi alla rete 24 ore su 24. E questa tecnologia avrebbe dovuto essere qui per renderci più felici. Invece quello che si vede oggi giorno sono persone che anonimamente si scontrano o fanno discriminazioni l'uno verso l'altro. alcune persone si stanno stufando dei social media o di internet nel suo insieme. Ma quando giochi aStrandig, le tuie connessioni con ...

Eurogamer_it : Kojima si dice orgoglioso della positività portata dal multiplayer di Death Stranding #DeathStranding - Miki_2313 : RT @IGNitalia: Il viaggio di Sam Porter è lo stesso viaggio dei videogiocatori? 'Siate più gentili, questo è il messaggio di #DeathStrandin… - loreflashman : RT @IGNitalia: Il viaggio di Sam Porter è lo stesso viaggio dei videogiocatori? 'Siate più gentili, questo è il messaggio di #DeathStrandin… -