GAZZETTA Juve-Milan | Capello | “I rossoneri non possono permettersi di sognare”

GAZZETTA / Un abisso di 16 punti e tante posizioni di classifica : è uno Juve-Milan sbilanciato : La GAZZETTA dello Sport in edicola stamane calca la mano sullo squilibrio di questo Juventus-Milan, match che si giocherà in questa 12^ giornata di campionato domenica 10 novembre alle ore 20:45. La Rosea tende a rimarcare la differenza tra le due rose (quella bianconera può vantare 1252 presenze in Champions League, quella rossonera soltanto 121) e l’abisso che c’è in classifica tra le squadre. Al momento, infatti, la Juventus ...

GAZZETTA : Il primo gol di De Ligt è l’unico segnale della Juve di Sarri : La Juve vince il suo primo derby con Maurizio Sarri in panchina, ma con una squadra che non incarna il suo gioco, almeno non ancora, come scrive Garlando sulla Gazzetta dello Sport Il primo gol dell’olandese, in crescita, però è l’unico segnale di nuova Juve, perché non si sono registrati passi avanti sulla strada del possesso, del palleggio e dell’intensità offensiva che predica Sarri. La Juve disputa una prima frazione di gioco pigra, ...

Come cambia il linguaggio della GAZZETTA per la moviola della Juve e del Napoli : Alla fine l’editore è sempre l’editore. Con il Torino danneggiato, non puoi consentirti di dare 6,5 all’arbitro e sostenere – unico giornale in Italia – che quello di Kjaer su Llorente non fosse rigore. Stavolta c’è Cairo che legge. E così la Gazzetta si fa prudente. Non fa una crociata, anche perché di fatto Cairo sta con gli Agnelli. In cuor suo, forse non gli interessa nemmeno più di tanto, c’è ...

GAZZETTA : Juve - più di 1 milione di magliette vendute nel 2019 grazie a Ronaldo : La Gazzetta dello Sport pubblica oggi un’approfondimento su quanto ha significato per la Juve l’investimento Cristiano Ronaldo in termini economici e di marketing. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, nell’esercizio 2018-2019, la società bianconera ha aumentato le vendite delle sue magliette arrivando a quota 1 milione. La Juventus è il decimo club al mondo per numero di maglie vendute per un totale di 1.315.000, ...

GAZZETTA : Inter-Juve una sifda tra due squadre profondamente caratterizzate dai nuovi tecnici : Inter e Juve sono due meteoriti in rotta di collisione Così presenta la Gazzetta dello Sport la sfida tra Juve e Inter in programma domenica sera. Il big match della serie A vedrà di fronte le due signore del Campionato che, secondo il quotidiano sportivo, sono in crescita e sempre più caratterizzate dai nuovi tecnici. A San Siro si scontrano due squadre lanciate, già profondamente caratterizzate dai nuovi tecnici La partita si potrebbe ...

GAZZETTA : Conte juventinizza l’Inter : La Gazzetta dello Sport riporta la mossa di Conte nel comunicare lui stesso l’assenza di Lukaku in campo contro il Barcellona leggendola in chiave di voler ristabilire l’ordine nell’Inter. Mossa molto juventina, scrive il quotidiano A comunicare l’assenza di Lukaku è stato lo stesso Conte alla fine della conferenza di vigilia. Come dire: «Questa non l’avete scoperta… Ho fatto fuori la talpa che ha fatto uscire la lite ...

GAZZETTA : stasera servono punti al Napoli per restare attaccati a Juventus e Inter : Il Napoli continua a migliorarsi, se davanti si continuano a segnare reti, in difesa nelle ultime 3 partita una sola rete subita. Un segno evidente che si comincia a marciare bene e che si vedono i frutti del lavoro dell’estate. Adesso il Napoli però deve pensare al doppio impegno casalingo di questa sera e domenica e Ancelotti sa di non poter commettere leggerezze stasera, servono punti pesanti per restare attaccati a Juventus e Inter e ...

GAZZETTA : “Allegri sarebbe stato massacrato per la partita della Juve col Verona» : La Gazzetta dello Sport, così come tutti i quotidiani compresa La Stampa di Torino, sono impietosiu nell’analizzare della prestazione della Juventus di Maurizio Sarri che ha battuto 2-1 il Verona. Non è questione di «sarrismo». Qui non s’è visto neanche «allegrismo» e Allegri sarebbe stato massacrato per la quantità di retropassaggi da mancanza di idee. Passi perdere il filo del gioco, ma la mentalità no. Il Verona ha giocato alla pari ...

GAZZETTA : Juventus - sfida tra ultras per il potere in curva : “Mo ce ripigliamm’ tutt’ chell che è ‘o nuost” : Massima allerta, scrive la Gazzetta dello Sport, per la gara di oggi della Juve. Dopo la denuncia della società e gli arresti degli ultras, oggi è stato decretato “livello 3 di rischio” all’Allianz Stadium. per la prima volta non penzoleranno gli striscioni dei gruppi, sequestrati dalla Digos. Da Tradizione ai Drughi, revocata l’autorizzazione a esporre i simboli. E per la prima volta nelle curve italiane entreranno gli ...

GAZZETTA : Llorente come Altafini - magari sarà lui a decidere lo scontro con la Juve al San Paolo : Llorente è un’inversione di rotta per la politica del mercato di De Laurentiis, ma in un Napoli che ha sempre puntato ai giovani e mai ai calciatori di esperienza come Fernando, il 34 enne spagnolo ha impiegato solo un mese per dimostrare i motivi della scelta. È stato amore quasi subito tra lui e il Napoli, sancito con il gol contro il Liverpool e il bacio della maglia che ha fatto innervosire i tifosi Juventini. Napoli è il suo ...

GAZZETTA : “La Juve non è spettacolare come il Napoli di Sarri - chissà se lo diventerà…” : La Juventus non è spettacolare come lo era il Napoli di Sarri Il Napoli di Maurizio Sarri rimane indimenticabile per la bellezza del gioco prodotto dalla squadra azzurra, che all’epoca fece incetta di complimenti. Al momento però tale bellezza di gioco, il tecnico toscano non è riuscito a trasmetterla nella Juventus.Atale proposito scrive la Gazzetta dello Sport, ecco quanto si legge: “La Juve non è spettacolare e divertente ...

GAZZETTA distrugge la Juve di Sarri : “Juventus sovrastata - svampita come non mai! E gli alibi ci sono : il caldo - le Nazionali - la Champions…” : Gazzetta contro Sarri L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport critica in modo pesante la Juventus vista ieri contro la Fiorentina. Ecco quanto si legge sul quotidiano: “Non era la Juve perché senza furore, specialità della casa; perché la squadra concentrata e cinica per antonomasia, in un minuto, prima con Szczesny, poi con De Ligt, ha rischiato di farsi gol da sola, svampita come mai. Non era la Juve perché non ha ...