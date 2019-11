Con Sconto Subito WOW di MediaWorld potete risparmiare fino a 400 euro

Tesori Nascosti : le migliori offerte del weekend fino al 76% di sConto : Parte oggi Speciale Tesori Nascosti, la cinque giorni di offerte proposta da Amazon per far conoscere le piccole e medie imprese e dare risonanza alle idee più innovative. Gli sconti riguardano numerose categorie: dai prodotti per la casa a quelli tecnologici ed elettronici. Ecco quali sono quelle più vantaggiose valide per il fine settimana.Continua a leggere

Cassazione : niente sConto di pena per “tempesta emotiva” all’assassino di Olga Matei : Annullata la sentenza della Corte di Assise di appello che aveva ridotto la condanna inflitta a Michele Castaldo da 30 a 16 anni

Omicidio Olga Matei - Cassazione : tempesta emotiva non è attenuante per lo sConto di pena : La Cassazione ha accolto il ricorso della Procura generale di Bologna e annullato la sentenza della Corte d’Assise d’appello che aveva quasi dimezzato la condanna, da 30 a 16 anni, a Michele Castaldo, l’uomo reo confesso dell'Omicidio di Olga Matei, la donna moldava di 46 anni con cui aveva una relazione, strangolata a Riccione nel 2016. La Suprema Corte, in sostanza, accogliendo il ricorso del Pg non ha condiviso la concessione delle attenuanti ...

Olga uccisa per gelosia - la Cassazione : «No a sConto di pena per tempesta emotiva». La sorella : «Volevo giustizia» : Olga uccisa per gelosia. Nessuno sconto di pena per Michele Castaldo, l'uomo che il 5 ottobre del 2016 strangolò e uccise Olga Mattei in una crisi di gelosia. No, dunque, alle attenuanti...

Olga uccisa per gelosia - la Cassazione : «No a sConto di pena per tempesta emotiva» : Olga uccisa per gelosia. La «tempesta emotiva», come elemento della situazione psicologica dell'imputato, concorre assieme ad altri elementi alle concessione delle attenuanti...

Olga uccisa per gelosia - la Cassazione : «No a sConto di pena per tempesta emotiva» : Nessuno sconto di pena per Michele Castaldo, l'uomo che il 5 ottobre del 2016 strangolò e uccise Olga Mattei in una crisi di gelosia. No, dunque, alle attenuanti...

"Tempesta emotiva" - no a sConto di pena : 19.29 No della Cassazione allo sconto di pena accordato in appello - da 30 a 16 anni di reclusione - a Michele Castaldo, reo confesso dell'omicidio di Olga Matei, la donna con cui aveva una relazione, strangolata a Riccione nel 2016. La Suprema Corte,accogliendo il ricorso del pg di Bologna, non ha condiviso la concessione delle attenuanti -anche per la 'tempesta emotiva' di cui l'uomo era risultato essere in preda -riconosciute all'imputato ...

«Tempesta emotiva» - il pg della Cassazione : «Legittimo sConto di pena per l’omicida» : Il pg di Cassazione ha chiesto di respingere il ricorso della procura generale di Bologna contro lo sconto di pena (da 30 a 16 anni di carcere) per Michele Castaldo, omicida reo confesso di Olga Matei. La sentenza d’appello provocò critiche e polemiche

SConto di pena per tempesta emotiva - Cassazione Conferma : “In linea Con la giurisprudenza” : Lo Sconto di pena da 30 a 16 per l'uomo che ha ucciso Olga Matei è 'in linea con la giurisprudenza'. È quanto conclude il sostituto procuratore generale della Cassazione che ritiene sia da rigettare il ricorso avanzato dalla procura generale di Bologna contro la sentenza d'appello a carico di Michele Castaldo, l'uomo che 3 anni fa ha strangolato la compagna Olga Matei a Riccione.Continua a leggere

Pg Cassazione : "tempesta-emotiva" legittima sConto di pena : La "tempesta emotiva", come elemento della situazione psicologica dell'imputato, concorre assieme ad altri elementi alla concessione delle attenuanti generiche. Per questo, secondo il sostituto procuratore generale della Cassazione Ettore Pedicini, è da rigettare il ricorso della procura generale di Bologna contro la sentenza della Corte d'assise d'appello che aveva portato da 30 a 16 anni la condanna di Michele Castaldo per l'omicidio ...