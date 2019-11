Aggredisce donna e minaccia i clienti di una pasticceria con coccio di vetro | fermato

Sangue sul Frecciarossa a Bologna : inserviente Aggredisce ed accoltella donna : Gabriele Laganà La violenza sul Frecciarossa 9389 partito da Torino e diretto a Roma. L’uomo sarebbe l’ex fidanzata della vittima Terrore questa mattina sul treno Frecciarossa 9389 partito da Torino e diretto a Roma. Una donna è stata colpita con varie coltellate mentre il convoglio si trovava tra le stazioni di Reggio Emilia e Bologna. Secondo le prime informazioni, a compiere la violenza sarebbe stato un inserviente in servizio ...

Un nigeriano Aggredisce una donna per rapinarla : auto distrutta a sprangate : Federico Garau Con un tondino di metallo lungo un metro, lo straniero si è accanito sull'autovettura della connazionale pur di farsi consegnare da lei un portafogli con del denaro. Stranua resistenza all'arresto da parte dei carabinieri, costretti a lottare per disarmarlo Ha devastato l'auto della vittima della sua rapina a colpi di spranga pur di farsi consegnare del denaro, scatenando il panico per le strade di Agrate ...

Aggredisce l'amante e si toglie la vita. La donna : Volevo lasciarlo : È stata trovata coperta di sangue in un'auto in sosta sulla corsia d'emergenza dell'A12, all'altezza di Civitavecchia. La donna, subito soccorsa, è stata trasportata d'urgenza al pronto soccorso. Ed è lì che ha raccontato quello che era successo poco prima con il suo amante. "Volevo lasciarlo, mi ha aggredito con un cacciavite e poi si è buttato giù", ha spiegato la donna come riporta il Messaggero. Sotto al viadotto del Sorbo, infatti, è stato ...

Romeno Aggredisce e molesta una donna all'autogrill - arrestato dagli agenti di polizia : La vittima aveva raggiunto la stazione di servizio per acquistare del pane, quando è stata presa di mira dallo straniero. Questi l'ha seguita e palpeggiata, per poi fuggire quando la donna e le sue amiche hanno preso ad urlare: gli agenti della squadra mobile lo hanno identificato ed arrestato Federico Garau ? Luoghi: Savona

Marocchino rapina una donna col coltello - poi Aggredisce militari con la spranga : Fermato anche il complice italiano del magrebino, che si trovava al volante dell'auto in fuga. Durante le fasi di arresto, il nordafricano ha minacciato i militari con una spranga di ferro dopo un inseguimento a piedi per le vie della città, durato oltre 20 minuti Federico Garau ? Luoghi: Torino

Aggredisce una donna e i vigili urbani : solo denunciato : Giovanni Vasso Finisce nei guai un 41enne a Benevento. L'uomo alla richiesta dei documenti degli agenti ha replicato tentando di aggredirli Aggredisce una donna e poi si lancia contro i vigili “colpevoli” di avergli chiesto i documenti. Finisce nei guai un 41enne a Benevento. L’episodio s’è verificato nella mattinata di ieri. Tutto è cominciato quando gli agenti della polizia municipale del capoluogo sannita hanno notato che un uomo ...

Rimini - immigrato rapina una donna col coltello. Poi Aggredisce gli agenti : Prima minaccia una donna con un coltello e la rapina, poi aggredisce con violenza gli agenti della questura di Rimini intervenuti sul posto. Protagonista in negativo della vicenda un clandestino pluripregiudicato ghanese di 23 anni, ora dietro le sbarre in attesa di giudizio direttissimo. I fatti si sono svolti nel corso della tarda serata dello scorso mercoledì, nella centrale piazza Malatesta. Qui l'africano si è avvicinato furtivamente alle ...

Prende a pugni una donna per strada e Aggredisce militari : clandestino fermato col taser : La vittima, una 30enne originaria di Bergamo, si trova tuttora ricoverata nell'ospedale San Giovanni Bosco per accertamenti. Il violento magrebino, per fermare il quale è stato necessario l'uso del taser, è risultato irregolare sul territorio nazionale Federico Garau ? Luoghi: Torino