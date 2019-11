Lega | Delrio | ‘Salvini non è fascista ma è ambiguo’

Fonte : calcioweb.eu

(Di venerdì 8 novembre 2019) Roma, 8 nov. (Adnkronos) – ‘Salvini è bravo, sa parlare al popolo. Lui non è, ma certamente è ambiguo rispetto alla presa di distanza con la destra peggiore”. Lo dice il capogruppo Pd alla Camera Graziano, a ‘Accordi e Disaccordi’ sul Nove.‘Oggettivamente, rispetto a noi del Pd ha un altro stile, un altro passo. Agisce come se non fosse responsabile di nulla. Quando era ministro dell’Interno, non era mai al ministero, ma sembrava che risolvesse i problemi”. ‘Le persone gli credono perché crea empatia e poi perché è stato molto pompato dai media e dai social. La destra nel mondo ha trovato un suo format comunicativo ed è il problema su cui cerco di portare il mio partito: non dobbiamo andare contro la destra, ma avere la nostra cornice di ideali e di senso. Salvini ha sdoganato il peggio della destra più ...

