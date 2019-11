Alvin arrivato a Fiumicino | lungo abbraccio con padre e sorelle | è ferito a un piede

È arrivato in Italia Alvin - rapito dalla madre e cresciuto con Isis : l’abbraccio con il padre : Missione internazionale per salvare il bimbo portato dalla Brianza in Siria nel 2014. «Papà, sto arrivando»

Alvin è tornato in Italia - bimbo portato via dalla madre e cresciuto con l’Isis arrivato a Roma : Il piccolo di 11 anni rapito dalla madre nell'ormai lontano 2014 e portato in Siria dove è cresciuto tra le fila Fodell'Isis a cui la dona si era unita, è tornato in Italia dove a riabbracciarlo ha trovato il papà. Fondamentale il lavoro congiunto di Croce Rossa Internazionale, Mezzaluna Rossa e forze di polizia Italiane per stabilire il necessario corridoio umanitario.Continua a leggere

Alvin arrivato a Roma - il lungo abbraccio con il padre e le sorelle : è ferito a un piede : Atteso dal padre e da tutti i familiari, Alvin Berisha, il bimbo di 11 anni di origine albanese è arrivato questa mattina alle 7 in Italia dopo essere stato rintracciato in un campo profughi...