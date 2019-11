Gazzetta | Edo e Davide | i figli-vice sono un aspetto della debolezza del Napoli

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 7 novembre 2019) Sulladello Sport il commento di Maurizio Nicita alla crisi aperta neldall’ammutinamento dei calciatori contro il ritiro imposto da De Laurentiis. Un ritiro che Nicita definisce “un passo indietro nel Novecento” da parte di un presidente dall’indiscutibile fiuto imprenditoriale. Un club forte – scrive – avrebbe intuito prima che si stava scatenando la rivolta e l’avrebbe bloccata sul nascere, ma se mandi nello spogliatoio ilo del presidente a discutere con i calciatori e se in panchina, contro la Roma, in una partita così delicata, mandi ilo dell’allenatore, “con tutto il rispetto per le persone c’è qualcosa che non funziona”. “Iunsia societaria, sia dello staff di Ancelotti. Edo ehanno sicuramente qualità che però dovranno mostrare fuori ...

