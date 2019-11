Fusione nucleare | pronto l’edificio che ospiterà il “sole artificiale” in Francia

Fonte : wired

(Di giovedì 7 novembre 2019) Dentro l’edificio (Foto: Getty Images) Imitare il sole e le stelle non è facile. Eppure un progetto internazionale Iter sta provando a produrre energia dalla, reazione che si scatena nei nuclei degli astri. Ed la notizia del 7 novembre è checheil reattore sperimentale è stato completato. Come riportato dall’Ansa, in giornata verrà annunciato per bocca del direttore generale Bernard Bigot a Saint Paul lez Durance, nel Sud della, vicino al sito dove il complesso è in costruzione. Il progetto Iter, acronimo di International Thermonuclear Experimental Reactor, raccoglie la collaborazione di molti paesi d’Europa, tra cui l’Italia, Russia, Cina, Usa, Giappone, India e Corea del Sud. L’intento sperimentale è quello di costruire un reattore capace di realizzare latra atomi. È un’alternativa alla fissione, con cui non va ...

